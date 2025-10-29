恭喜！大咖女星宣布重磅4喜訊 「要做就大膽一次GO」

〔記者張釔泠／台北報導〕實體專輯市場越來越縮小，但是蔡健雅禁不住歌迷買不到昔日專輯的懇求，決定大手筆將《Goodbye & Hello》、《若你碰到他》、《說到愛》與《天使與魔鬼的對話》再次發行，明（30）日正式上架。這4張連她自己重聽都會忍不住落淚的專輯，共入圍19個金曲獎項，最終勇奪3個金曲獎座，記錄了2007到2013年蔡健雅的突破與進化。

歌迷投訴買不到昔日專輯，蔡健雅豪氣宣布再發行4張舊作。（亞神提供）

會決定限量再次發行這四張專輯，起因是歌迷在市面上幾乎已經買不到實體專輯而不斷向蔡健雅詢問，讓她又驚又喜，她本身就是個特別念舊的人，所以很能理解想收藏實體的心情，豪氣地表示：「所以姐，我，就一口氣說GO！要做就大膽的一次GO！」

這四張代表著不同階段蔡健雅的專輯，就像是她的「心頭肉」，更是她不斷成長與突破的紀錄。《Goodbye & Hello》是專輯製作方面的萌芽之作，蔡健雅首次擔任專輯製作人，也是她正式開啟掌控自己音樂創作的作品，「回想那個在黑暗中摸索、學會勇敢與自信的自己，真的很為她感到驕傲。」這張專輯更讓她一舉拿下金曲「最佳專輯製作人獎」以及二度獲得「最佳國語女歌手獎」。

《若你碰到他》延續了前張專輯的精神，當時在紐約拍攝的封面與MV捕捉了那個時期的蔡健雅：都會熟女在尋找和失去愛的同時也學會怎麼獨立自主。她在中央車站回眸的專輯封面，至今仍吸引著許多人到中央車站拍攝同款回眸照片。

《說到愛》是蔡健雅人生中特別重要的轉折點，放下剖析男女愛情成敗，往內心去尋找愛真正的意義，「那時發現原來我並不懂愛，也逃避了愛自己的責任。像是打開了潘朵拉的盒子，與其說這是一張充滿愛能量的專輯，但其實原來裡面隱藏著一個悲傷受傷的小孩，等著我去擁抱她。」這張專輯也讓她拿下第三座金曲「最佳國語女歌手獎」。

《天使與魔鬼的對話》是蔡健雅出道以來最坦誠的專輯，把每天在她腦海裡自相矛盾的自我對話化為音樂。這張專輯代表著撕開OK繃，黑化的蔡健雅，不再裝懂、裝完美、裝堅強。

蔡健雅說：「這四張專輯像一種人類的演化，也似乎是很多年輕人會走過和經歷的過程。就把它們當作是陪伴你們成長，給你們勇氣的聲音！」有一次她與同事開會，大家一起重溫這四張專輯，她竟然濕了眼眶，「好多回憶和故事都再次浮現，那種感覺真的太神奇。」

繼《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》後，蔡健雅的跨界範圍更加廣泛，擔任金鐘60與台北電影節的評審、台灣國際女性影展大使，「彷彿宇宙聽到了我想走出舒適圈」，而粉絲們關心的新作品，蔡健雅表示時間還沒到，她請大家各自好好過生活，也可以把這些「舊歌」重新再回味，因為這些音樂就像大家的鏡子和導師，時不時提醒過去此刻的時光以及想成為的自己。

