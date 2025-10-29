SJ攻蛋後再加碼！推「台北線下簽名會」 回應台粉20年愛

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流王者「SJ」Super Junior將於11月14日至16日前進台北大巨蛋開唱，今（29）釋出震撼消息，官方宣布11月17日將首度舉辦Super Junior - [Super Junior25] 台北線下簽名會寵粉，消息令粉絲十分興奮。

Super Junior成軍20週年之際，選擇回到E.L.F.（粉絲名）最熟悉的城市台北續寫傳說，更難得舉辦「台北線下簽名會」，以「二十年了，我們從不曾走散！」為主題，要讓粉絲留下難忘回憶。

SJ宣布舉辦台北線下簽名會寵粉。（FANME提供）

SJ從《Sorry, Sorry》開始，到《Mr. Simple》、《Black Suit》等，多首膾炙人口好歌烙印在粉絲青春歲月，團員們也向台粉示愛：：「因為有你們在，我們才能走到今天！」

由FANME舉辦的簽名會將在11月17日舉行20週年限定簽名會，活動分為兩大內容，包括團體簽名、SAY HI活動、1對1合照，活動將有獨一無二的紀念瞬間，只要於11月1日（六）14:00 至11月7日（五）23:59（GMT+8）期間參與應募，即可獲得 FANME 限定【SUPER JUNIOR自拍小卡】，更多詳細辦法將於11月1日正式公布，勢必再度掀起風暴，詳情可洽FANME 社群。

[Super Junior25] 台北線下簽名會

應募期間：2025.11.01 （SAT） 14:00 - 2025.11.07 （FRI） 23:59 （GMT+8）

活動日期：2025.11.17 （MON）

EVENT 1｜團體簽名 / SAY HI 活動

EVENT 2｜1v1 合照活動

活動專屬福利：應募即可獲得 FANME 限定【SUPER JUNIOR 自拍小卡】

詳細活動辦法將於 2025.11.01 （SAT） 14:00 公布！

