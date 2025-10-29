自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

張晚意、任敏首合作擦火花 《錦繡安寧》被封「最虐偽骨科CP」

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張晚意、任敏主演的陸劇《錦繡安寧》明（30日）晚10點在東森戲劇台首播，該劇改編自小說《首輔養成手冊》，講述一對表面是兄妹、實則無血緣關係的情侶，透過男女主角的情感糾葛，描繪出在亂世中仍堅守信念與真情的勇氣。張晚意與任敏首次合作就展現絕佳的CP感，一舉一動都讓人心動，被網友封為「最虐偽骨科CP」，而此沙加入形成的三角戀，更讓整部劇虐度爆表。

張晚意（右）讚任敏的古裝扮相甜美可愛，戲裡戲外互動都很自然。（東森提供）張晚意（右）讚任敏的古裝扮相甜美可愛，戲裡戲外互動都很自然。（東森提供）

不同於《柳舟記》裡的傲嬌王爺，張晚意在劇中飾演身世坎坷的羅府庶子「羅慎遠」，性格寡言卻氣場強大，看似卑微的他能文能武，憑著聰穎與毅力，一步步從邊緣人逆襲成為朝堂新星，堪稱勵志代表。張晚意細膩詮釋角色從壓抑、隱忍到爆發的情緒轉折，讓粉絲大讚「眼神裡都有戲」。劇中他因恩師遭誣陷而亡，忍辱負重追尋真相，不過角色初期設定太悲慘，連張晚意都笑言：「一開始太苦了，爹不疼又沒娘，直到遇到妹妹。」，才感受到幸福。

張晚意細膩詮釋角色的情緒轉折，粉絲大讚「眼神裡都有戲」。（東森提供）張晚意細膩詮釋角色的情緒轉折，粉絲大讚「眼神裡都有戲」。（東森提供）

任敏則飾演羅府七姑娘「羅宜寧」，角色外柔內剛、心思縝密，嚮往自由獨立。小時候被姨娘陷害，無奈在別院度過多年，儘管是父親的孩子、祖母疼愛的孫女，在這個家庭裡卻很難感受到溫暖，加上家中姊妹的鬥爭，都讓她變得更加孤獨。談及與角色的反差，任敏表示：「羅宜寧是個勇敢、有謀略的人，她知恩圖報，被欺侮也一定會還擊，若是我跟別人吵架，當下可能腦袋空空、什麼都不記得，但羅宜寧能分析情況、並且有條理地應對，這種聰明，可能現實生活中都很難達到。」

任敏飾演羅府七姑娘「羅宜寧」，心思縝密、嚮往自由獨立。（東森提供）任敏飾演羅府七姑娘「羅宜寧」，心思縝密、嚮往自由獨立。（東森提供）

劇中，張晚意從帶著目的接近羅宜寧，一步步了解對方、慢慢改變自己的性格，兩人在互利關係中漸漸產生情意。談及彼此和角色的契合度，任敏大讚對方個性與角色相似：「看起來高冷，實際上很開朗，是會逗大家笑的幽默男孩。我覺得三哥不論在生活中，還是片場都很樂於助人，從他和工作人員的相處也能發現是非常有禮貌的人。」張晚意則形容任敏是個活潑開朗的女孩，也稱讚任敏的古裝扮相非常可愛，戲裡戲外兩人的互動都相當自然。

此沙擅長馬術、射箭等武術項目，為武打角色打下了堅實基礎。（東森提供）此沙擅長馬術、射箭等武術項目，為武打角色打下了堅實基礎。（東森提供）

身為彝族男兒的此沙，擅長馬術、拳擊、射箭、長刀等武術項目，加上極有辨識度的長相，出道初期還被網友封為「嫩版金城武」。這回在《錦繡安寧》與任敏二度合作，他飾演的「陸嘉學」是羅宜寧的昔日戀人，因年少患有眼疾，從未見過對方的真面目，兩人在相處中漸生情愫。等到恢復視力並再次找到她時，她已和羅慎遠在一起。愛不到的遺憾與執念讓陸嘉學逐漸黑化，儘管角色是反派，但其深情形象令人心疼，網友感嘆他愛錯了人，三人間情感與權力糾葛不斷，成為觀眾熱議話題。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中