張晚意、任敏首合作擦火花 《錦繡安寧》被封「最虐偽骨科CP」

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張晚意、任敏主演的陸劇《錦繡安寧》明（30日）晚10點在東森戲劇台首播，該劇改編自小說《首輔養成手冊》，講述一對表面是兄妹、實則無血緣關係的情侶，透過男女主角的情感糾葛，描繪出在亂世中仍堅守信念與真情的勇氣。張晚意與任敏首次合作就展現絕佳的CP感，一舉一動都讓人心動，被網友封為「最虐偽骨科CP」，而此沙加入形成的三角戀，更讓整部劇虐度爆表。

張晚意（右）讚任敏的古裝扮相甜美可愛，戲裡戲外互動都很自然。（東森提供）

不同於《柳舟記》裡的傲嬌王爺，張晚意在劇中飾演身世坎坷的羅府庶子「羅慎遠」，性格寡言卻氣場強大，看似卑微的他能文能武，憑著聰穎與毅力，一步步從邊緣人逆襲成為朝堂新星，堪稱勵志代表。張晚意細膩詮釋角色從壓抑、隱忍到爆發的情緒轉折，讓粉絲大讚「眼神裡都有戲」。劇中他因恩師遭誣陷而亡，忍辱負重追尋真相，不過角色初期設定太悲慘，連張晚意都笑言：「一開始太苦了，爹不疼又沒娘，直到遇到妹妹。」，才感受到幸福。

張晚意細膩詮釋角色的情緒轉折，粉絲大讚「眼神裡都有戲」。（東森提供）

任敏則飾演羅府七姑娘「羅宜寧」，角色外柔內剛、心思縝密，嚮往自由獨立。小時候被姨娘陷害，無奈在別院度過多年，儘管是父親的孩子、祖母疼愛的孫女，在這個家庭裡卻很難感受到溫暖，加上家中姊妹的鬥爭，都讓她變得更加孤獨。談及與角色的反差，任敏表示：「羅宜寧是個勇敢、有謀略的人，她知恩圖報，被欺侮也一定會還擊，若是我跟別人吵架，當下可能腦袋空空、什麼都不記得，但羅宜寧能分析情況、並且有條理地應對，這種聰明，可能現實生活中都很難達到。」

任敏飾演羅府七姑娘「羅宜寧」，心思縝密、嚮往自由獨立。（東森提供）

劇中，張晚意從帶著目的接近羅宜寧，一步步了解對方、慢慢改變自己的性格，兩人在互利關係中漸漸產生情意。談及彼此和角色的契合度，任敏大讚對方個性與角色相似：「看起來高冷，實際上很開朗，是會逗大家笑的幽默男孩。我覺得三哥不論在生活中，還是片場都很樂於助人，從他和工作人員的相處也能發現是非常有禮貌的人。」張晚意則形容任敏是個活潑開朗的女孩，也稱讚任敏的古裝扮相非常可愛，戲裡戲外兩人的互動都相當自然。

此沙擅長馬術、射箭等武術項目，為武打角色打下了堅實基礎。（東森提供）

身為彝族男兒的此沙，擅長馬術、拳擊、射箭、長刀等武術項目，加上極有辨識度的長相，出道初期還被網友封為「嫩版金城武」。這回在《錦繡安寧》與任敏二度合作，他飾演的「陸嘉學」是羅宜寧的昔日戀人，因年少患有眼疾，從未見過對方的真面目，兩人在相處中漸生情愫。等到恢復視力並再次找到她時，她已和羅慎遠在一起。愛不到的遺憾與執念讓陸嘉學逐漸黑化，儘管角色是反派，但其深情形象令人心疼，網友感嘆他愛錯了人，三人間情感與權力糾葛不斷，成為觀眾熱議話題。

