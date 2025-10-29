于朦朧公司悄悄改名！驚傳高層全跑路 網喊：全面抵制

于朦朧墜樓案爆出更多驚人內幕。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕于朦朧墜樓案越挖越深！9月11日他墜樓身亡後，外界一直懷疑死因不單純，現在又爆出更多驚人內幕。有人翻出他生前的經紀公司「天娛傳媒」早在2021年9月11日就發出疑似「死亡預告」的貼文，甚至2020年就用黑白照介紹他，讓網友全看傻：「這根本是早就安排好的吧？」並喊全面抵制。

更離譜的是，天娛的黑歷史根本數不完——談北西、尚於博、邊策、本兮、喬任梁、任嬌、蔡重…一個個不是車禍、就是墜樓、輕生，幾乎每隔幾年就出事。這麼多「巧合」，誰信？更讓人起雞皮疙瘩的是，公司最近竟然悄悄改名「天娛數科」，還有爆料指出，天娛傳媒及其母公司「芒果超媒」股價暴跌人去樓空。同時，坊間也傳出于朦朧疑似曾因拒絕「潛規則」而遭冷凍3年。

請繼續往下閱讀...

目前網路上已經出現「為于朦朧討公道」全球連署行動，短短幾天簽名人數飆破61萬，大家都希望真相能早日曝光。網友留言一面倒：「這圈子太黑了」、「改名也洗不掉血跡」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

☆安心專線：1925

☆生命線協談專線：1995

☆張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法