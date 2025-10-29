自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧公司悄悄改名！驚傳高層全跑路 網喊：全面抵制

于朦朧墜樓案爆出更多驚人內幕。（翻攝微博）于朦朧墜樓案爆出更多驚人內幕。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕于朦朧墜樓案越挖越深！9月11日他墜樓身亡後，外界一直懷疑死因不單純，現在又爆出更多驚人內幕。有人翻出他生前的經紀公司「天娛傳媒」早在2021年9月11日就發出疑似「死亡預告」的貼文，甚至2020年就用黑白照介紹他，讓網友全看傻：「這根本是早就安排好的吧？」並喊全面抵制。

更離譜的是，天娛的黑歷史根本數不完——談北西、尚於博、邊策、本兮、喬任梁、任嬌、蔡重…一個個不是車禍、就是墜樓、輕生，幾乎每隔幾年就出事。這麼多「巧合」，誰信？更讓人起雞皮疙瘩的是，公司最近竟然悄悄改名「天娛數科」，還有爆料指出，天娛傳媒及其母公司「芒果超媒」股價暴跌人去樓空。同時，坊間也傳出于朦朧疑似曾因拒絕「潛規則」而遭冷凍3年。

目前網路上已經出現「為于朦朧討公道」全球連署行動，短短幾天簽名人數飆破61萬，大家都希望真相能早日曝光。網友留言一面倒：「這圈子太黑了」、「改名也洗不掉血跡」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

☆安心專線：1925

☆生命線協談專線：1995

☆張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中