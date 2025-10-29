賭王千金何超蓮、竇驍爆婚變！命理師沈嶸通靈揭「錯過三世才修成正果」

〔娛樂中心／綜合報導〕香港知名製片人向太（陳嵐）日前發片大談「富家女下嫁男演員」話題，暗指賭王千金何超蓮與竇驍，引爆婚變傳聞。儘管兩人隨後發聲澄清感情穩定，仍難止外界揣測。

命理師沈嶸近日通靈指出，竇驍與何超蓮是「前世有緣的正緣」，三世錯過、今生才修成夫妻。第一世僅是泛泛之交，第二世女方單戀男方，第三世男方苦追女方卻無果，直到此生才結為連理。不過，兩人雖為正緣，卻屬「能量不穩」的組合，註定相愛也得歷經磨合。

請繼續往下閱讀...

何超蓮（左）、竇驍爆婚變。（翻攝自微博）

傳出竇驍為婚禮花光積蓄、女方家族零出資、婚房登記在何超蓮母親三太陳婉珍名下，沈嶸也透露三太確實對這段婚姻保留態度，認為竇驍配不上女兒，因此選擇「防女婿」，不給金援、不邀參加家族活動。

她進一步指出，何超蓮愛竇驍較深，屬於真愛層級；竇驍則有些迷惘與不確定，但並無侵占財產的念頭。雖然兩人靈魂本質南轅北轍，但婚姻是宿世願望，雙方仍會努力維繫。沈嶸祝福：「願他們超越困難，珍惜彼此相愛的心。」

沈嶸本月捐款10萬給創世基金會。（沈嶸提供）

2019年起，沈嶸發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，至今累積捐款已達730萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人創世社會福利基金會」贊助「愛奔騰助建院」助建花蓮新院基礎工程經費，為花蓮地區目前1061位植物人及重度失能者家庭提供服務，落實「在地安養」。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法