自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

周董快看！浪花兄弟相隔15年合體 驚呼像李安找上門

〔記者陳慧玲／台北報導〕由「周董」周杰倫促成，並由「Darren」邱凱偉與楊常青組成的雙人組合「浪花兄弟」，相隔15年終於要再次合體了，成員之一的Darren形容:「就像被告知李安導演要找我演戲一樣。」

浪花兄弟開心合體，Darren（右）與楊常青為演出練團。（杰威爾提供）浪花兄弟開心合體，Darren（右）與楊常青為演出練團。（杰威爾提供）

浪花兄弟團名也來自於周董的創意，浪花寓意生生不息，人生如浪花起伏，低潮時堅持就有機會在潮來時乘浪而上，而近年Darren專注於戲劇演出，他以《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演的「蘇秉忠」角色爆紅，還贏得金鐘獎最佳男配角，這次可以和楊常青合體，他想對常青說：「讓我們再一次製造美好的回憶給一路以來支持著浪花兄弟的朋友們和我們自己吧！｣楊常青則喊話Darren：「讓我們再次攜手玩一趟青春無悔的旅程吧！｣

浪花兄弟希望有機會再推出新單曲。（杰威爾提供）浪花兄弟希望有機會再推出新單曲。（杰威爾提供）

11月9日，浪花兄弟即將登上武漢「春浪20周年音樂節」開唱，歌迷期待再次聽到《你是我的OK蹦》、《想你就寫信》、《說好的幸福》等過去唱過的主打歌，Darren談到，知道要合體之後，他也第一時間告訴周董，「身為老闆和兄弟的杰倫當然很替我們開心，杰倫很期待我們的表現，也替我們錄製了加油影片。」台灣歌迷也希望有機會再次看到浪花兄弟演出，另外Darren和楊常青也希望未來有機會能出新單曲。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中