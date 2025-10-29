自由電子報
娛樂 最新消息

威廉小杰閃兵害慘棒棒堂 耶誕城演出慘被取消

棒棒堂成員威廉、小杰涉閃兵重創演藝生涯路。（資料照，記者王文麟攝）棒棒堂成員威廉、小杰涉閃兵重創演藝生涯路。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市觀光旅遊局日前舉辦「2025新北歡樂耶誕城」啟動記者會，2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們品牌合作，打造可愛趣味各式裝置，將分布在市民廣場周遭區域，今年主燈以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造出夢幻的主燈秀，活動自11月14日至12月28日為期45天。

不少藝人近期深陷閃兵風暴，《鏡週刊》報導，棒棒堂的威廉、王子、小煜、小杰、阿緯、敖犬等6人，甫以《來吧！哪裡怕》拿下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎，是棒棒堂出道以來首座三金，停擺第二季計畫才要啟動，竟遇小杰閃兵被逮又暫緩。

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們品牌合作。（記者翁聿煌攝）2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們品牌合作。（記者翁聿煌攝）

最新爆料顯示，棒棒堂6人原本談好的新北耶誕城演出，也歷經一番起死回生後又確定取消，應是受到藝人閃兵影響形象，也波及到原本談妥演出機會。

而眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」，新北市長侯友宜說，今年歡樂耶誕城將於11月14日晚上以「萬眾矚目！奇幻馬戲大秀」震撼開幕，開城夜晚將帶來精采絕倫馬戲大秀、「全新展演！演唱會投影及LED舞台首度連動，運用光影隨音樂節奏變幻，創造沉浸式的聲光體驗。

