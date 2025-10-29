自由電子報
娛樂 最新消息

名嘴溫朗東吃草拉屎逃兵法院再認證 徐巧芯又贏一次

電視名嘴溫朗東。（翻攝自溫朗東臉書）電視名嘴溫朗東。（翻攝自溫朗東臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年2月，正在報效國家服兵役的男星王大陸爆出砸360萬閃兵，讓藝人閃兵如滾雪球般越滾越大，去年曾被藍營立委徐巧芯爆料裝瘋賣傻逃兵的電視名嘴溫朗東，提告後遭駁回全案定讞，近日慘被網友揶揄。

徐巧芯去年深陷大姑洗錢詐騙案，溫朗東多次在談話節目嘲諷質疑，徐巧芯反擊表示接獲爆料，指他2009年服役時裝精神病逃避兵役，將地上雜草挖起塞進嘴裡吃更隨地大小便，徐巧芯說：「溫朗東說不想在裡面浪費生命，所以裝瘋賣傻。」最終，溫朗東服役5個月後提前退伍。

而徐巧芯反擊，溫朗東憤而提告加重誹謗罪與違反個資法，北檢9月判定不起訴，溫朗東申請再議被駁回，理由是溫朗東為政治評論員，個人品德操守與公共利益密切相關，且徐巧芯並非空泛指摘而是接獲具名爆料，調查後也證實有相關通聯紀錄已盡查證義務，全案定讞。

藝人閃兵案近日受高度關注，溫朗東再被拿出來討論，臉書粉專「政客爽」發文酸「吃草拉屎哥認證，幫哭哭，0元購就是不一樣」，網友則嘲諷「法院認證鄰兵床上大小便」、「看看那些花大錢的藝人，跟傻子一樣」。

點圖放大header
點圖放大body
