娛樂 最新消息

Threads掀討論！YT創辦人是台灣人 首支影片破3億次觀看

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期在社群平台Threads上，有網友突發文表示好奇「YouTube是誰創辦的？」結果上網一查驚訝發現，其中一位共同創辦人竟然是來自台灣的陳士駿（Steve Chen），消息引發網友熱烈討論與驚嘆，不少人直呼：「原來YouTube有台灣人的影子！」

美國YouTube影音共享平台創辦人陳士駿與賴清德合照。（資料照；行政院提供）美國YouTube影音共享平台創辦人陳士駿與賴清德合照。（資料照；行政院提供）

陳士駿是享譽國際的臺裔美國企業家，同時也是YouTube的共同創辦人與前首席技術長（CTO）。2005年，他與查德·赫利（Chad Hurley）及賈德·卡林姆（Jawed Karim）共同創立YouTube，年僅27歲便打造出改變全球娛樂生態的影音分享平台。

平台上第一支影片〈Me at the zoo〉由創辦人之一Jawed Karim於2005年4月23日上傳，內容僅19秒，拍攝於動物園前，簡單介紹大象的長鼻子。儘管影片平凡，但如今累積觀看次數已突破3.1億次，而Jawed的頻道更僅憑這支影片便擁有575萬名訂閱者，成為網路史上最具代表性的起點之一。

YouTube問世後，迅速顛覆全球媒體與娛樂產業，不僅成為人們日常生活中不可或缺的影音平台，更衍生出全新世代職業——「YouTuber」。這些創作者以影片為媒介，發展出教育、娛樂、新聞、遊戲、美妝等多元內容，從素人一躍成為國際影響力人物，也改變了世界對於「內容創作」的定義。

