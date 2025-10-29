三七步＋摸花草 阿姨拍照SOP被抓包

〔娛樂頻道／綜合報導〕八大《WTO姐妹會》日前討論「各國阿姨判定標準」，來自香港的Jenny表示，拍照姿勢會透露年齡，濃濃的「阿姨味」根本藏不住。

Jenny（右三）表示，阿姨拍照會不由自主的三七步。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

李明川（右）也補充，若拍照地點有花草，阿姨們一定會順手摸一下。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Jenny分享，全世界年齡超過40歲的女性，拍照的時候會不由自主擺出三七步的姿勢，來賓李明川也補充，「如果有花有草，一定要摸」，如果沒有花花草草裝飾也沒關係，面帶微笑比出手指愛心，也是阿姨的心頭好。剛剛說的都是一個人的狀態，如果是2人以上拍照，動作更是經典，「一定要搭肩」，最後，阿姨還會問，「我頭髮有毛毛的嗎」，當作完美的ending。

即使沒有花花草草，阿姨也會面帶微笑比個手指愛心。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

2人以上合照，阿姨一定要搭肩。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

郭彥均爆料女來賓都會自動站成三七步。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

郭彥均站在旁邊觀察，來賓都呈現15度角的傾斜。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

主持人郭彥均也爆料，每次節目錄影結束合照時，女來賓都會自動站成三七步，身體還會微微往後傾，來賓何嘉文笑著解釋，「這樣整個人看起來比較長」，郭彥均還說，他站在旁邊觀察，來賓都呈現15度角的傾斜，而且群體裏面如果有一個身體往後傾斜，其他人也會有樣學樣，精闢分析讓大家都笑彎了腰。

