《藍與黑》73歲湯蘭花起床沒洗臉 絕美素顏曝光

左邊是有化妝的湯蘭花，右邊是3天前一起床素顏的湯蘭花，猜猜73歲的她，凍齡美不美？（翻攝自湯蘭花臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深女星湯蘭花演過電影《負心的人》、《煙雨斜陽》，早年以電視劇《一代佳人》、《藍與黑》、《楊貴妃》紅遍大街小巷，近日做了一件很多女人都不敢做的事，今年73歲的她竟敢素顏示人。

3天前，湯蘭花透早一起床曬出素顏完全沒化妝照片，她優雅說：「難得見到短暫微陽光線，顧不得要不要先洗把臉，抓住短暫，快拍幾張。」最後更俏皮問網友粉絲：「還可以嗎？」

請繼續往下閱讀...

73歲的湯蘭花素顏超美，有自信的女人，素顏真的超美。（翻攝自湯蘭花臉書）

湯蘭花素顏照片曝光後，引來粉絲激動留言：「蘭花真的很勇敢！沒有幾個星星人到這個年齡了還敢素顏見人。」前主播黃洛婷、藝人金友莊也跟進發聲「永遠的一代美人」、「 無論怎麼拍，什麼角度都美」，本尊湯蘭花開心說：「謝謝各位的熱情建議，你們太棒了。」

本名優路拿納丹妮芙的湯蘭花，台灣原住民鄒族，出生嘉義縣阿里山鄉來吉村，80年代早期活躍於星馬越南泰國及香港，1982年回台灣發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法