自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

河智媛、禹洙漢隔空嗨喊「我們贏了！」 粉碎不續約傳聞：明年見

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒年度最終戰劃下完美句點，樂天桃猿以9：7擊敗中信兄弟，拿下隊史第8冠，也是樂天集團自2020年接手後首度封王！現場球迷嗨翻全場，啦啦隊Rakuten Girls更成為焦點，其中兩位韓籍成員河智媛、禹洙漢雖因工作返韓未能到場，但仍隔空應援，透過社群發文分享喜悅與感動，更高喊「明年見！」粉碎先前流傳的「不續約」傳聞。

昨晚賽事可說高潮迭起，樂天在開局落後4分、甚至發生3次失誤的情況下，靠著「隊魂」林泓育於第11局轟出致勝兩分砲，最終以9：7逆轉勝出，成功以4勝1敗奪冠，締造經典一戰。

河智媛感動表示「我們贏了！」。（資料照；樂天提供）河智媛感動表示「我們贏了！」。（資料照；樂天提供）

河智媛稍早在IG曬出多張身穿紅白球衣、手拿應援旗的照片，露出招牌甜笑寫道：「我們贏了！樂天桃猿首次奪冠太棒了！」她表示雖然人在韓國，但全程守在螢幕前看比賽，她感性說，能在加入Rakuten Girls的第一個賽季就見證封王，是一生難忘的回憶。

禹洙漢發文慶樂天奪冠。（資料照；樂天桃猿提供）禹洙漢發文慶樂天奪冠。（資料照；樂天桃猿提供）

禹洙漢也在社群開心曬出應援照，穿著藍紅球衣、舉起「WE ARE」應援巾寫下：「謝謝樂天桃猿給我這個緣分，能成為Rakuten Girls的一員真的很幸福！」她坦言雖然無法親眼見證封王瞬間，但透過影片仍感動落淚，「明年希望能再次與大家同場歡呼！」一句話更讓粉絲安心不已。

兩人貼文一出，留言區被祝賀灌爆：「河智媛像天使一樣溫暖」、「禹洙漢笑容太療癒」，不少球迷更敲碗期待她們明年續留

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中