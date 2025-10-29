河智媛、禹洙漢隔空嗨喊「我們贏了！」 粉碎不續約傳聞：明年見

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒年度最終戰劃下完美句點，樂天桃猿以9：7擊敗中信兄弟，拿下隊史第8冠，也是樂天集團自2020年接手後首度封王！現場球迷嗨翻全場，啦啦隊Rakuten Girls更成為焦點，其中兩位韓籍成員河智媛、禹洙漢雖因工作返韓未能到場，但仍隔空應援，透過社群發文分享喜悅與感動，更高喊「明年見！」粉碎先前流傳的「不續約」傳聞。

昨晚賽事可說高潮迭起，樂天在開局落後4分、甚至發生3次失誤的情況下，靠著「隊魂」林泓育於第11局轟出致勝兩分砲，最終以9：7逆轉勝出，成功以4勝1敗奪冠，締造經典一戰。

河智媛感動表示「我們贏了！」。（資料照；樂天提供）

河智媛稍早在IG曬出多張身穿紅白球衣、手拿應援旗的照片，露出招牌甜笑寫道：「我們贏了！樂天桃猿首次奪冠太棒了！」她表示雖然人在韓國，但全程守在螢幕前看比賽，她感性說，能在加入Rakuten Girls的第一個賽季就見證封王，是一生難忘的回憶。

禹洙漢發文慶樂天奪冠。（資料照；樂天桃猿提供）

禹洙漢也在社群開心曬出應援照，穿著藍紅球衣、舉起「WE ARE」應援巾寫下：「謝謝樂天桃猿給我這個緣分，能成為Rakuten Girls的一員真的很幸福！」她坦言雖然無法親眼見證封王瞬間，但透過影片仍感動落淚，「明年希望能再次與大家同場歡呼！」一句話更讓粉絲安心不已。

兩人貼文一出，留言區被祝賀灌爆：「河智媛像天使一樣溫暖」、「禹洙漢笑容太療癒」，不少球迷更敲碗期待她們明年續留。

