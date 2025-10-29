自由電子報
娛樂 最新消息

Energy深陷閃兵危機 進軍中國恐成黑名單

Energy近來人氣高漲。（資料照，記者胡舜翔攝）Energy近來人氣高漲。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈爆發第3波閃兵風暴，Energy前成員唐振剛28日在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首，訊後檢方將他請回，唐振剛透過經紀公司表示，對於當年因思慮不周，過於輕率所犯下的錯誤深表懊悔，經深切檢討反省後，決定勇敢面對，也虛心接受法律制裁，同時也對於愛護他的粉絲們致上最誠摯歉意。

《鏡週刊》報導，Energy合體復出目前面臨極大危機，不過由玖壹壹所屬的混血娛樂所舉辦的南北貳路音樂節主辦方透露，他們不會向相信音樂要求違約金，因為不管是藝人或相信音樂，都是他們的前輩。

Energy前成員唐振剛昨在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首，檢方訊後將他請回。（資料照，記者胡舜翔攝）Energy前成員唐振剛昨在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首，檢方訊後將他請回。（資料照，記者胡舜翔攝）

報導指出，Energy近期代言電信與福利中心，目前尚未有變化，不過其他到明年6月底前商演、尾牙及跨年等約百場活動都已取消，粗估收入蒸發至少5千萬。

據了解，這波閃兵風暴延伸至中國市場， Energy成員因為被抓到閃兵，在中國事業難免被影響，圈內人士坦言，一旦被列入黑名單，加上恐怕必須支付的賠償金額，損失粗估上億元。

 

