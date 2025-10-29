自由電子報
娛樂 最新消息

伊能靜認證帥兒「又Man又野」！見小哈利走紅毯驚豔：男孩變男人了

〔記者邱奕欽／台北報導〕伊能靜、「哈林」庾澄慶的獨子「小哈利」庾恩利天資聰穎，對時尚及穿搭相當敏銳，更頗具想法，偶爾也會以女裝亮相，勇敢做自己無懼外在眼光。然而，伊能靜近日釋出小哈利在VOGUE盛典紅毯上的即興片段，不僅自豪母子倆都擁有E人個性，更激讚帥兒「又Man又野」。

伊能靜近日在微博幽默回覆網友提問：「這E人的個性遺傳誰？」同時釋出兒子在VOGUE盛典紅毯上的即興片段，22歲的小哈利打破明星標準擺拍套路，全程與鏡頭互動、比手勢、做表情，現場氣氛被他玩成舞台秀，讓伊能靜激動表示「可愛的兒子恩利，完全長在我的心尖上！」

伊能靜驕傲小哈利（圖）從男孩變成男人。（翻攝自微博）伊能靜驕傲小哈利（圖）從男孩變成男人。（翻攝自微博）

當天，小哈利身穿黑色剪裁套裝搭玫瑰刺繡，造型前衛又不失優雅，舉手投足都充滿戲劇張力，展現獨特舞台魅力。對於兒子的高調E人個性，伊能靜則霸氣認領「請說我本人！」粉絲們也紛紛留言熱議，有人認為小哈利繼承了媽媽的舞台能量，也有網友笑說「明明是哈林的幽默基因！」母子之間的溫馨互動羨煞不少網友。

伊能靜長年倡導開放式教育，鼓勵孩子自由表達與探索藝術，甚至支持他挑戰性別刻板造型，強調「尊重個體差異」，讓小哈利能在安全感中展現自我。雖然這次以玩笑話語回應，但伊能靜在字裡行間藏不住身為母親的驕傲，更動情表示「兒子長大了！感覺男孩變男人了！」

