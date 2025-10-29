自由電子報
娛樂 最新消息

陳喬恩「長公主」造型太華麗！遭爆與男寵糾葛虐戀 一句話洩心情

〔記者李紹綾／台北報導〕由《永夜星河》人氣男神丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜領銜主演的古裝復仇劇《山河枕》，改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集，不僅有「事業腦姐姐 X 年下弟弟」的禁忌叔嫂設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，堪稱今年最受期待的古裝大劇之一。

丁禹兮、宋茜領銜主演古裝復仇劇《山河枕》。（Disney+提供）丁禹兮、宋茜領銜主演古裝復仇劇《山河枕》。（Disney+提供）

《山河枕》講述楚瑜（宋茜 飾）的父親戰死沙場後，身負重傷的兄長向她透露此事絕不簡單，而後她立誓定要將真相查明。而衛家則在一場戰役中遭遇慘敗後，僅有小兒子衛韞（丁禹兮 飾）一人存活。因此楚瑜決定嫁入衛家，以已逝大哥遺孀的身份展開調查，起初衛韞心懷戒備，卻在之後的相處中被楚瑜打動，兩人之間情愫漸起，然而偽造的「叔嫂」身份卻成為了阻礙。兩人歷經生死考驗，共同抵御外敵，深入調查真相，攜手守護大好山河。

丁禹兮、宋茜領銜主演古裝復仇劇《山河枕》。（Disney+提供）丁禹兮、宋茜領銜主演古裝復仇劇《山河枕》。（Disney+提供）

丁禹兮繼《永夜星河》後再度帶來古裝新劇，此次在《山河枕》飾演衛家唯一生還者「衛韞」，從戒備到深情、詮釋少年將軍的成長蛻變，並與宋茜大談叔嫂之名下的年下禁忌之戀。宋茜則以《我們的翻譯官》等作品累積高人氣，這次在《山河枕》挑戰大女主復仇戲碼，飾演智勇雙全、為家族正名的「楚瑜」。兩位實力派演員的首次合作，加上「叔嫂禁忌」、「事業腦釣系姐姐 X自我攻略型年下男」等話題設定，讓觀眾更加期待這段亂世情緣。

女星陳喬恩繼在Disney+ 播出的《墨雨雲間》中以「惡毒繼母」一角再度迎來事業顛峰後，在《山河枕》特別演出「長公主」這個充滿故事性的角色。劇中她與男寵（梁雪峰 飾）之間橫亙著國仇家恨—她的國家被對方推翻、手足慘遭殺害，儘管成為對方的妃子，卻始終無法放下復仇之心。陳喬恩先前在個人社群分享多張長公主造型劇照，華麗的鳳冠霞帔搭配精緻妝容，寫下「當公主真過癮」，展現出角色的高貴氣場，令人更加期待她在《山河枕》中的精彩表現。

古裝復仇劇《山河枕》將於10月30日在Disney+ 正式上線。

