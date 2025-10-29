孫德榮爆遭死亡威脅「一度失聯」 老友憂心急尋現況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深經紀人孫德榮為中國男星于朦朧發聲，竟意外捲入死亡威脅風波！他日前透露遭匿名留言預告「10月25日將喪命」，導致原訂行程緊急取消。沒想到又傳出孫德榮遭人冒名進行直播，好友、姓名學家吳睿穎更驚覺孫德榮突然「音訊全無」，社群帳號呈現「一上線又消失」狀態，因此焦急發文求助：「有沒有孫總的親友可以幫忙報平安？」

孫德榮近期在新莊地藏王廟為于朦朧舉行超渡法會。（翻攝自臉書）

吳睿穎與孫德榮相識近30年私交甚篤，他透露近期收到多則簡體字陌生訊息，內容可疑、語氣詭異，懷疑背後另有居心，更因此憂心孫德榮安全，再度呼籲：「孫總，你對乾兒子所做的一切，老天有眼，萬一別擔心，後面還有千萬萬個孫腫，我會是一個！」一席話引發粉絲恐慌，紛紛湧入留言區祈願平安。

請繼續往下閱讀...

吳睿穎因聯絡不上孫德榮憂心發文急尋。（翻攝自臉書）

隨後，孫德榮終於現身發聲，親自駁斥「10月31日中午12點要直播」的假消息，強調：「那是有人冒名傳假訊息，請不要相信！」他也透露近期身體狀況不佳，常因摔跤留下傷口，已請看護協助擦藥、貼人工皮，並準備在房內舖設厚地毯防止再次受傷。

事件平息後，吳睿穎也感謝外界關心，宣布將為支持孫德榮的粉絲「免費論名、測字」，結果遭部分網友質疑「蹭熱度」，孫德榮隨即出面澄清：「吳老師是我30年的朋友，別誤會他。」整起風波雖暫告落幕，卻也讓外界見識到經紀人背後承受的龐大壓力，與謠言殺傷力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法