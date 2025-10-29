自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蘇晏霈怒斬出軌尪！「法院對決」撕破臉真相曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《好運來》與出軌尪吳政澔正式對簿公堂，兩人女兒監護權展開激烈攻防，法庭戲張力十足。飾演律師的丁力騏也笑說，這場戲讓他「懷疑人生」，直呼：「滿滿兩三頁全是法條，背到晚上睡覺都在默唸條文！」

蘇晏霈在《好運來》於法庭上與吳政澔飾演的弘軒對峙，情緒張力爆棚。（民視提供）蘇晏霈在《好運來》於法庭上與吳政澔飾演的弘軒對峙，情緒張力爆棚。（民視提供）

丁力騏透露，這場戲是他演戲以來最燒腦的一次挑戰，「那幾天真的沒辦法睡覺，腦袋全是法律條文。為了不出錯，我和對手律師反覆對戲，應該對了超過四、五個小時」。

丁力騏在《好運來》飾演沉著應戰的律師。（民視提供）丁力騏在《好運來》飾演沉著應戰的律師。（民視提供）

導演為了讓節奏更緊湊，臨時決定用「創新拍法」錄製，丁力騏分享：「就在開拍前半小時，導演喊停說要改用全新的節奏錄，大家都屏息以待。這是我們從沒試過的方式，也希望觀眾今晚看到成果時能感受到那份真實與緊張。」

《好運來》法庭戰，全劇組屏息以待，丁力騏、吳政澔、蘇晏霈等人完美詮釋高張力戲碼。（民視提供）《好運來》法庭戰，全劇組屏息以待，丁力騏、吳政澔、蘇晏霈等人完美詮釋高張力戲碼。（民視提供）

吳政澔劇中陷婚姻風暴，他坦言這部戲有他「許多第一次」的挑戰：「第一次在戲裡談戀愛、外遇、離婚官司，越演越入戲，也越想探討這個人到底怎麼了。」他分析角色江弘軒：「我後來發現弘軒是病了，因為內心的缺乏造成掌控慾，他把一切行為合理化，不認為自己有錯。從真誠懺悔到假裝懺悔，其實都是算計的一部分。」他也笑說，這角色讓人又愛又恨，「他自以為是又充滿自信，有時拍完收工，我都覺得好想打他一頓」。

蘇晏霈（右）在《好運來》與女兒蕭晴曦擁抱。（民視提供）蘇晏霈（右）在《好運來》與女兒蕭晴曦擁抱。（民視提供）

吳政澔在《好運來》挑戰「病態掌控慾」角色，從懺悔到算計層層轉折，自嘲收工後都想「打自己」。（民視提供）吳政澔在《好運來》挑戰「病態掌控慾」角色，從懺悔到算計層層轉折，自嘲收工後都想「打自己」。（民視提供）

至於飾演「樂樂」的蘇晏霈，這段時間則可說身心俱疲，她說：「劇情讓我痛心，但樂樂必須堅強，為了官司得冷靜思考、理性出招。」她表示，最近也同步準備新戲《豆腐媽媽》，所以拍完法庭戲得立刻切換情緒，「演出負能量太重時，我就會聽頌缽療癒音樂，讓自己回到平靜，重新調整狀態」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中