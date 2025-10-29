蘇晏霈怒斬出軌尪！「法院對決」撕破臉真相曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《好運來》與出軌尪吳政澔正式對簿公堂，兩人女兒監護權展開激烈攻防，法庭戲張力十足。飾演律師的丁力騏也笑說，這場戲讓他「懷疑人生」，直呼：「滿滿兩三頁全是法條，背到晚上睡覺都在默唸條文！」

蘇晏霈在《好運來》於法庭上與吳政澔飾演的弘軒對峙，情緒張力爆棚。（民視提供）

丁力騏透露，這場戲是他演戲以來最燒腦的一次挑戰，「那幾天真的沒辦法睡覺，腦袋全是法律條文。為了不出錯，我和對手律師反覆對戲，應該對了超過四、五個小時」。

請繼續往下閱讀...

丁力騏在《好運來》飾演沉著應戰的律師。（民視提供）

導演為了讓節奏更緊湊，臨時決定用「創新拍法」錄製，丁力騏分享：「就在開拍前半小時，導演喊停說要改用全新的節奏錄，大家都屏息以待。這是我們從沒試過的方式，也希望觀眾今晚看到成果時能感受到那份真實與緊張。」

《好運來》法庭戰，全劇組屏息以待，丁力騏、吳政澔、蘇晏霈等人完美詮釋高張力戲碼。（民視提供）

吳政澔劇中陷婚姻風暴，他坦言這部戲有他「許多第一次」的挑戰：「第一次在戲裡談戀愛、外遇、離婚官司，越演越入戲，也越想探討這個人到底怎麼了。」他分析角色江弘軒：「我後來發現弘軒是病了，因為內心的缺乏造成掌控慾，他把一切行為合理化，不認為自己有錯。從真誠懺悔到假裝懺悔，其實都是算計的一部分。」他也笑說，這角色讓人又愛又恨，「他自以為是又充滿自信，有時拍完收工，我都覺得好想打他一頓」。

蘇晏霈（右）在《好運來》與女兒蕭晴曦擁抱。（民視提供）

吳政澔在《好運來》挑戰「病態掌控慾」角色，從懺悔到算計層層轉折，自嘲收工後都想「打自己」。（民視提供）

至於飾演「樂樂」的蘇晏霈，這段時間則可說身心俱疲，她說：「劇情讓我痛心，但樂樂必須堅強，為了官司得冷靜思考、理性出招。」她表示，最近也同步準備新戲《豆腐媽媽》，所以拍完法庭戲得立刻切換情緒，「演出負能量太重時，我就會聽頌缽療癒音樂，讓自己回到平靜，重新調整狀態」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法