自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！美國隊長當爸了 克里斯喜獲一女英雄變奶爸

〔記者許世穎／綜合報導〕「美國隊長」當爸了！好萊塢男星克里斯伊凡（Chris Evans）與妻子、葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）喜獲一名女嬰，取名為艾瑪葛蕾絲（Alma Grace）。根據外媒《TMZ》報導，小寶貝於28日下午1點27分在麻州出生，全名為艾瑪葛蕾絲巴普蒂斯塔伊凡（Alma Grace Baptista Evans），取雙方姓氏，象徵兩人幸福新生活的開始。

克里斯伊凡（右）和艾芭巴普蒂斯塔正式升格當父母。（達志影像）克里斯伊凡（右）和艾芭巴普蒂斯塔正式升格當父母。（達志影像）

這是克里斯與艾芭婚後的第一個孩子，兩人於2023年9月9日在科德角舉行私人婚禮，婚前9個月才在 IG上正式公開戀情。消息傳出後，粉絲紛紛獻上祝福，恭喜這對新手爸媽迎來人生新篇章。

事實上，早在今年夏天就曾曾傳出艾芭懷孕，當時一個粉絲帳號在父親節發文標註兩人父親致敬，艾芭的父親路易斯留言：「非常感謝親愛的克里斯，你的時刻就要到了！」如今證實一語成真。

克里斯伊凡（右）和艾芭巴普蒂斯塔結婚兩年，相當恩愛。（達志影像）克里斯伊凡（右）和艾芭巴普蒂斯塔結婚兩年，相當恩愛。（達志影像）

根據《時人》雜誌報導，克里斯與艾芭初次相識於歐洲，友人形容兩人是「一見鍾情」，而克里斯在今年5月也悄悄出售價值700萬美金（約台幣2.13億元）的好萊塢山莊豪宅，據傳是為了回到美東，離家人更近。

隨著女兒的誕生，克里斯的人生正式進入新階段，從「超級英雄」變成「超級奶爸」，粉絲們也笑稱，這位英雄終於有了最值得守護的小公主。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中