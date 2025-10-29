恭喜！美國隊長當爸了 克里斯喜獲一女英雄變奶爸

〔記者許世穎／綜合報導〕「美國隊長」當爸了！好萊塢男星克里斯伊凡（Chris Evans）與妻子、葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）喜獲一名女嬰，取名為艾瑪葛蕾絲（Alma Grace）。根據外媒《TMZ》報導，小寶貝於28日下午1點27分在麻州出生，全名為艾瑪葛蕾絲巴普蒂斯塔伊凡（Alma Grace Baptista Evans），取雙方姓氏，象徵兩人幸福新生活的開始。

克里斯伊凡（右）和艾芭巴普蒂斯塔正式升格當父母。（達志影像）

這是克里斯與艾芭婚後的第一個孩子，兩人於2023年9月9日在科德角舉行私人婚禮，婚前9個月才在 IG上正式公開戀情。消息傳出後，粉絲紛紛獻上祝福，恭喜這對新手爸媽迎來人生新篇章。

事實上，早在今年夏天就曾曾傳出艾芭懷孕，當時一個粉絲帳號在父親節發文標註兩人父親致敬，艾芭的父親路易斯留言：「非常感謝親愛的克里斯，你的時刻就要到了！」如今證實一語成真。

克里斯伊凡（右）和艾芭巴普蒂斯塔結婚兩年，相當恩愛。（達志影像）

根據《時人》雜誌報導，克里斯與艾芭初次相識於歐洲，友人形容兩人是「一見鍾情」，而克里斯在今年5月也悄悄出售價值700萬美金（約台幣2.13億元）的好萊塢山莊豪宅，據傳是為了回到美東，離家人更近。

隨著女兒的誕生，克里斯的人生正式進入新階段，從「超級英雄」變成「超級奶爸」，粉絲們也笑稱，這位英雄終於有了最值得守護的小公主。

