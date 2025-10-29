ARKis脫了！「冰塊腹肌」超吸睛 被誇讚抓到精髓

ARKis舉辦見面會表演新歌。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕ARKis上週在三創CLAPPER STUDIO舉辦首場見面會，能文能舞的團員有備而來，分成「時尚」、「喜歡」和「完美」三組展現多元才華，驚喜連發；遊戲環節則考驗他們的默契與反應力，玩起巨型疊疊樂時互虧不手軟，笑翻全場。

ARKis以見面會同名單曲《NO KISS NO FAITH》帥氣開場，首次公開的完整版舞蹈引爆全場尖叫。出道即將滿週年，成員們感性表示感謝公司與夥伴的支持。東翰講到一度哽咽，李定坦言因看到東翰的努力，才立志成為練習生。

ARKis全員上陣，東翰（左四）招牌撩衣秀腹肌。（FU Entertainment、DJB提供）

Vin提到工作後鮮少返家，最近回台中找到國中寫給媽媽的卡片，感動喊：「媽，我做到了！」曾赴韓國當練習生的Alex也感性表示：「等了10年，終於站上屬於自己的舞台。」彫秦與雁凱除見面會籌備外，還同時兼顧戲劇工作。兩人笑說：「想到 KISS 就覺得很值得，是我們的 B 群。」雁凱更被爆料因拍戲養成「易淚體質」，練習時常莫名落淚，他搞笑回應：「怎麼哭是我人生的課題！」

見面會上，ARKis特別選唱歌迷敲碗已久的《上癮》和《藍格子襯衫》。負責《上癮》編舞的東翰自爆：「常說練最後一次，結果練了10次！」團員們笑虧他求好心切。主持人問他今天誰表現最滿意，東翰誇讚露出「冰塊腹肌」的雁凱最到位，「跳舞需要意境，他抓到了精髓。」

