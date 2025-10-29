自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

ARKis脫了！「冰塊腹肌」超吸睛 被誇讚抓到精髓

ARKis舉辦見面會表演新歌。（FU Entertainment、DJB提供）ARKis舉辦見面會表演新歌。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕ARKis上週在三創CLAPPER STUDIO舉辦首場見面會，能文能舞的團員有備而來，分成「時尚」、「喜歡」和「完美」三組展現多元才華，驚喜連發；遊戲環節則考驗他們的默契與反應力，玩起巨型疊疊樂時互虧不手軟，笑翻全場。

ARKis以見面會同名單曲《NO KISS NO FAITH》帥氣開場，首次公開的完整版舞蹈引爆全場尖叫。出道即將滿週年，成員們感性表示感謝公司與夥伴的支持。東翰講到一度哽咽，李定坦言因看到東翰的努力，才立志成為練習生。

ARKis全員上陣，東翰（左四）招牌撩衣秀腹肌。（FU Entertainment、DJB提供）ARKis全員上陣，東翰（左四）招牌撩衣秀腹肌。（FU Entertainment、DJB提供）

Vin提到工作後鮮少返家，最近回台中找到國中寫給媽媽的卡片，感動喊：「媽，我做到了！」曾赴韓國當練習生的Alex也感性表示：「等了10年，終於站上屬於自己的舞台。」彫秦與雁凱除見面會籌備外，還同時兼顧戲劇工作。兩人笑說：「想到 KISS 就覺得很值得，是我們的 B 群。」雁凱更被爆料因拍戲養成「易淚體質」，練習時常莫名落淚，他搞笑回應：「怎麼哭是我人生的課題！」

見面會上，ARKis特別選唱歌迷敲碗已久的《上癮》和《藍格子襯衫》。負責《上癮》編舞的東翰自爆：「常說練最後一次，結果練了10次！」團員們笑虧他求好心切。主持人問他今天誰表現最滿意，東翰誇讚露出「冰塊腹肌」的雁凱最到位，「跳舞需要意境，他抓到了精髓。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中