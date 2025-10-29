自由電子報
娛樂 電影

選角完美！《只為你遺憾》原作激讚「看完會讓人心情很好」

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《只為你遺憾》改編自《到我們為止》原著作者柯琳胡佛同名小說，集合愛莉森威廉絲、麥肯娜葛瑞絲、戴夫法蘭柯、梅森塔姆斯一同演出。柯琳胡佛得知四位主角的演員人選後興奮不已，更大讚「在我看來，這個選角堪稱完美。」

該片由《生命中的美好缺憾》導演喬許布恩執導，原著作者柯琳胡佛也擔任執行製作。柯琳胡佛表示，「自從幾年前第一次在《天才的禮物》看到麥肯娜葛瑞絲之後，她就一直是我最喜歡的演員之一。當我知道她要飾演克拉拉時，我在心裡大聲歡呼；梅森塔姆斯當然也是很棒的人選；飾演摩根和喬納的愛莉森威廉絲和戴夫法蘭柯的演出也非常精彩！」

麥肯娜葛瑞絲（左）和梅森塔姆斯在《只為你遺憾》配對。（UIP提供）麥肯娜葛瑞絲（左）和梅森塔姆斯在《只為你遺憾》配對。（UIP提供）

柯琳胡佛的故事以深刻強烈的情感、跌宕起伏的關係和令人難忘的人物而知名。《只為你遺憾》也不例外。她掛保證：「觀眾將會獲得一段充滿樂趣和情感的體驗。你可以和親朋好友一起看這部電影，感覺很棒，然後再跟另一群不同的朋友二刷。這是一部看了會讓人心情很好的電影。」

導演喬許布恩則表示，這部電影適合所有觀眾欣賞。他說：「劇情中的片段不是大部分的人會遇到的，但柯琳胡佛創造出來的人物如此貼近現實，每個人都能從中找到一些熟悉的元素。」

愛莉森威廉絲（左）和麥肯娜葛瑞絲在《只為你遺憾》上演動人母女情。（UIP提供）愛莉森威廉絲（左）和麥肯娜葛瑞絲在《只為你遺憾》上演動人母女情。（UIP提供）

除了愛情，片中也有相當動人的母女情，喬許布恩也說：「這部電影很適合母女一起觀看，但不僅僅是她們。如果你是這類題材的粉絲，你一定會喜歡它。如果你深愛著一位母親或女兒，但溝通上存在一些問題，你一定會更喜歡它。」

電影描述年輕母親摩根（愛莉森威廉絲 飾演）為了扶養16歲女兒克拉拉（麥肯娜葛瑞絲 飾演）暫時放下自身夢想，沒想到卻遭遇丈夫車禍身亡，一場突如其來的意外發生之後，一個令人震驚的背叛也隨之浮現，迫使本來就複雜的母女關係雪上加霜，她們必須面對塵封已久的家庭祕密，重新定義愛的意義，並且在傷痛中找回彼此。《只為你遺憾》本週五（31日）在台上映。

