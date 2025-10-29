吳寶春出手了！催婚許志豪翁鈺鈞 挑喜餅加碼當證婚人

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪日前帶著緋聞女友翁鈺鈞，一同拜訪世界冠軍麵包師吳寶春，兩人甜蜜同框，還在社群放閃寫下：「挑喜餅，嗎？」讓粉絲立刻暴動，紛紛狂刷留言：「要結婚了嗎」、「等著吃你們的喜酒」，討論很熱烈。

對於網友的討論，許志豪受訪表示：「寶春師傅超可愛，我們已經好幾年沒見了，他還是這麼親切。」透露自己剛進三立時，吳寶春是經紀公司的同門師兄，這次重逢格外開心。翁鈺鈞則是第一次見到吳寶春。

許志豪（右）同框緋聞女友翁鈺鈞（左）拜訪吳寶春（中）。（許志豪提供）

有趣的是，吳寶春見面時也不忘虧他緋聞，笑著對許志豪說：「你們要是結婚，我不但會幫忙證婚，還要贊助伴手禮。」讓許志豪大笑回應：「衝著這句話，我差點就想現場求婚了。」氣氛搞笑又曖昧。

許志豪表示，這次能和老朋友敘舊很難得，猛誇吳寶春事業有成，依然親切、毫無架子，「完全沒有大老闆的氣勢，還是一樣溫暖。」

許志豪近來忙著主持全新節目《唱歌給你聽》，與杜忻恬、李子森攜手合作。他坦言壓力不小，「我現在每天早上9點都會自動醒來看收視率，不用鬧鐘也會起床！」幸好收視率都很不錯，「我覺得甘之如飴，這種景氣 還能有節目做，我是非常珍惜的。」

