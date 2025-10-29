自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

吳寶春出手了！催婚許志豪翁鈺鈞 挑喜餅加碼當證婚人

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪日前帶著緋聞女友翁鈺鈞，一同拜訪世界冠軍麵包師吳寶春，兩人甜蜜同框，還在社群放閃寫下：「挑喜餅，嗎？」讓粉絲立刻暴動，紛紛狂刷留言：「要結婚了嗎」、「等著吃你們的喜酒」，討論很熱烈。

對於網友的討論，許志豪受訪表示：「寶春師傅超可愛，我們已經好幾年沒見了，他還是這麼親切。」透露自己剛進三立時，吳寶春是經紀公司的同門師兄，這次重逢格外開心。翁鈺鈞則是第一次見到吳寶春。

許志豪（右）同框緋聞女友翁鈺鈞（左）拜訪吳寶春（中）。（許志豪提供）許志豪（右）同框緋聞女友翁鈺鈞（左）拜訪吳寶春（中）。（許志豪提供）

有趣的是，吳寶春見面時也不忘虧他緋聞，笑著對許志豪說：「你們要是結婚，我不但會幫忙證婚，還要贊助伴手禮。」讓許志豪大笑回應：「衝著這句話，我差點就想現場求婚了。」氣氛搞笑又曖昧。

許志豪表示，這次能和老朋友敘舊很難得，猛誇吳寶春事業有成，依然親切、毫無架子，「完全沒有大老闆的氣勢，還是一樣溫暖。」

許志豪近來忙著主持全新節目《唱歌給你聽》，與杜忻恬、李子森攜手合作。他坦言壓力不小，「我現在每天早上9點都會自動醒來看收視率，不用鬧鐘也會起床！」幸好收視率都很不錯，「我覺得甘之如飴，這種景氣 還能有節目做，我是非常珍惜的。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中