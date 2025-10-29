自由電子報
娛樂 電影

「雞雞都看過了」不給鎖門隱私權？孫淑媚長大才懂自由象徵

〔記者許世穎／台北報導〕「台語歌后」孫淑媚首度主演電影《南方時光》，在片中飾演吳慷仁的妻子，性格鮮明又充滿生活感。片中除了和吳慷仁一起面對大環境變遷所帶來的生活困境，還要應對青春期兒子的叛逆，遙想起自己的童年，在父母親的話術下沒了隱私，長大後才發現什麼是「自由的象徵」。

孫淑媚首度主演電影《南方時光》。（百景映畫提供）孫淑媚首度主演電影《南方時光》。（百景映畫提供）

在《南方時光》中，吳慷仁與孫淑媚及陳玄力一家人，在1996年整體大環境高度不確定下的生活。片中一場孫淑媚不准小孩鎖門，對兒子唸說：「你的雞雞我都看過了，是要什麼隱私權？」張力十足，更是真實感滿滿。

陳玄力（左起）、孫淑媚、吳慷仁在電影《南方時光》飾演一家人。（百景映畫提供）陳玄力（左起）、孫淑媚、吳慷仁在電影《南方時光》飾演一家人。（百景映畫提供）

被問到童年是否有想要自己空間的相似記憶？孫淑媚笑說：「我阿爸才是那個不准鎖門的媽媽。」她回憶，父親個性大男人又愛掌控，但其實內心柔軟，「有次媽媽出國，爸爸第一次炒飯給我們吃，還臭屁說自己做得比我媽好吃，結果端出來是一盤黑暗料理。」想起當時父親又糗又無助，還生悶氣，感到好笑又可愛。

陳玄力（左）在電影《南方時光》飾演孫淑媚的兒子。（百景映畫提供）陳玄力（左）在電影《南方時光》飾演孫淑媚的兒子。（百景映畫提供）

孫淑媚坦言小時候根本沒有要求隱私權的概念，笑稱：「爸媽說門打開空氣才流通，我就信了。那時候覺得被檢查功課、被管是日常，長大才知道原來鎖門是自由的象徵啊！」

而片中她買股票賠錢，被老公吳慷仁諷刺了一下，成為讓人印象深刻的一段演出，但現實生活中孫淑媚稱自己在投資上是「天公疼憨人」，「我不投機，都是穩定中成長；生活上也盡量把物慾降到最低，秉持『只進不出』的信念，但偶爾還是會手滑滑進購物車啦。」《南方時光》將於11月14日在台上映。

