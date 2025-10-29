李俊昊《颱風商社》寵粉太浪漫！羅PD慘成收視公約主角

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇男神李俊昊、金敏荷主演韓劇《颱風商社》熱播，兩人近日上羅PD的《頻道十五夜》（채널십오야）宣傳，立下收視公約。

節目中，羅PD聽到李俊昊親自演唱的《颱風商社》OST《Did You See The Rainbow?》後驚訝說：「我看劇時一直聽到這首歌，但完全不知道是你唱的。我只聽旋律，沒查過歌手，竟然是你唱的！」

李俊昊、金敏荷主演韓劇《颱風商社》。（翻攝自tvN IG）

李俊昊笑回：「其實我在韓國從沒發過個人專輯，所以大家可能不熟悉我的聲音，但因為我希望觀眾不要一聽就覺得那是強太風（劇中角色名）的聲音，所以特地用不同的音色錄製。」

聽到這裡，羅PD開玩笑說：「那下次換我來唱吧。」金敏荷立刻接話：「好啊，這就當作收視公約吧，約好了！」李俊昊也笑著附和：「那就這樣定，如果收視率超過15%，請導演在最後一集結尾唱一次吧。」羅PD一聽急忙表示「這樣觀眾會罵死我啦！」現場爆笑。

李俊昊（右起）、金敏荷為主演韓劇《颱風商社》上羅PD節目宣傳。（翻攝自YouTube）

回歸正題，李俊昊說：「其實我有想過，雖然收視能否突破是上天的事，但我想把願望說出來，也許就會成真。如果收視率超過15%，我就到地鐵裡送花。」加碼若突破20%，就一邊唱歌一邊發花束給觀眾。

金敏荷（左）、李俊昊合作《颱風商社》拍出好交情。（翻攝自tvN IG）

羅PD接話：「在1號線？那就定下來吧。收視率破15%的那一週，我們就在仁川地鐵某站舉行。」大膽預言11月中左右應該就可以達成。

