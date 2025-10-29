自由電子報
娛樂 電視

白冰冰子弟兵創台灣10年來佳績！陳思瑋嗨喊：讓世界看見台灣

〔記者林欣穎／台北報導〕2025世界閩南語金曲頒獎盛典日前在廈門海滄體育中心舉行，本屆金曲盛典總決賽冠軍由台灣歌手、白冰冰子弟兵陳思瑋拿下，創下台灣這幾十年來的新紀錄。他昨（29）日發文直呼這對他來說是遙不可及的夢，「我何德何能謝謝讓我有機會，讓世界看見台灣。」

陳思瑋（左）奪世界閩南語金曲盛典冠軍，感謝恩師白冰冰。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）陳思瑋（左）奪世界閩南語金曲盛典冠軍，感謝恩師白冰冰。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

陳思瑋特別感謝白冰冰在比賽期間的指導與嚴格訓練，「每個字、每個語氣都用心提醒，雖然很嚴厲，但妳帶我們站上世界的頒獎台。」比賽最終公布名次時，第三名為印尼、第二名為馬來西亞，直到宣布冠軍由台灣奪下，陳思瑋激動落淚。他回憶，曾一度以為台灣全軍覆沒，甚至準備接受被淘汰的結果，「但陪審團分數拉回來後，我真的沒有想到會走到這一步。」

陳思瑋（左）奪世界閩南語金曲盛典冠軍。（翻攝自臉書）陳思瑋（左）奪世界閩南語金曲盛典冠軍。（翻攝自臉書）

陳思瑋將這份榮耀獻給所有熱愛閩南語歌曲的台灣人，「我沒有比較厲害，我只是特別幸運。請大家相信自己，只要一步一步努力，夢想就有可能實現。」他也喊話：「這個冠軍是屬於我們全台愛唱歌、尤其是閩南語歌曲的你們的！台灣加油！」

點圖放大header
點圖放大body
