娛樂 最新消息

（影）「請開快點」變禁語？板野友美遭司機爆氣轟下車

板野友美分享近日遭計程車司機趕下車的經歷。（翻攝自IG）板野友美分享近日遭計程車司機趕下車的經歷。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日團「AKB48」前人氣成員板野友美近日更新YT，分享「最近鬱悶的經歷」，故事是有關和計程車司機的插曲。

板野友美說：「前陣子讓我覺得有點鬱悶的事是，有次我和工作人員一起搭計程車。因為快到接小孩放學的時間了，於是我跟司機說『可以稍微開快一點嗎？』，還特別說明希望走哪一條路，結果那位司機卻搞錯了路線。」

板野友美無奈表示，「因為接送的時間就要到了，於是閒聊『再不快點就錯過校車了』等話題」，沒想到司機聽了有點緊張，突然發脾氣怒飆「那你們下車吧」，然後真的將板野友美和工作人員趕下車，不載客。

板野友美分享近日遭計程車司機趕下車的經歷。（翻攝自YouTube）板野友美分享近日遭計程車司機趕下車的經歷。（翻攝自YouTube）

她苦笑說：「這是我們第一次被人這樣趕下車……真的有點嚇到。我們也沒有用什麼兇的語氣，大概是司機心情不好，或是肚子餓了，總之讓人很驚訝。」

遭司機趕下車事件曝光後，網友反應兩極，有人認同「若不說快一點，司機根本不會加快」、「遇過類似的事，很能理解她的心情」、「身為母親，只是想準時接孩子放學而已」，但也有不少批評聲音像是「不該催促司機」、「態度有些高傲」、「這樣說話難免惹人不快」。

