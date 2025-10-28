自由電子報
娛樂 電影

黃鐙輝談家庭和樂「吵架就給錢！」 蔡淑臻冷漠對「女兒」先認不溫柔

《左撇子女孩》首映會，左起馬士媛、葉子綺、蔡淑臻、黃鐙輝。（記者潘少棠攝）《左撇子女孩》首映會，左起馬士媛、葉子綺、蔡淑臻、黃鐙輝。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，今（28）日在台盛大首映。黃鐙輝無論在片場或宣傳時，都扮演著「暖男」角色，不時說笑話逗大家開心。他也分享家庭和樂秘訣：「這部電影會告訴你，不要自以為的對別人好，有時候可能是一種情勒反而會傷害人。」語畢又不改幽默本色補充：「有話就直球對決！吵架就給他錢」，笑翻眾人。

黃鐙輝無論在片場或宣傳時，都扮演著「暖男」角色。（記者潘少棠攝）黃鐙輝無論在片場或宣傳時，都扮演著「暖男」角色。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝（右）在片中與蔡淑臻（左）共譜一段患難見真情的戀曲。（記者潘少棠攝）黃鐙輝（右）在片中與蔡淑臻（左）共譜一段患難見真情的戀曲。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝在片中與蔡淑臻共譜一段患難見真情的戀曲，精湛演出入圍金馬獎最佳男配角。蔡淑臻飾演一位被生活壓得喘不過氣的單親媽媽，片場她對兩位「女兒」始終冷漠以對，甚至開拍第一天就對當時年僅6歲的葉子綺說：「我不是一個很溫柔的媽媽，希望妳見諒。」沒想到葉子綺成熟回應：「我知道這是演戲！」這份戲裡戲外的專業與默契，也讓兩人雙雙入圍今年金馬獎最佳女配角。

馬士媛以本片入圍最佳新演員，左為葉子綺。（記者潘少棠攝）馬士媛以本片入圍最佳新演員，左為葉子綺。（記者潘少棠攝）

以本片入圍最佳新演員的馬士媛，戲外展現與片中「小辣椒」暴走模樣截然不同的氣質內斂。她謙虛表示，第一次演戲能與前輩合作像夢幻一場，興奮大於緊張，也覺得自己非常幸運。她也感謝前輩們給予她最大的支持和鼓勵：「對待新人我不會有距離感，給我很多鼓勵，他們給我最好的忠告建議，就是把自己本分內的事情做得非常好。真的非常感謝、非常幸運能在人生第一支片遇到他們。」

飾演蔡淑臻媽媽和妹妹的趙心妍（左）與「小8」張允曦（右）今晚也出席首映。（記者潘少棠攝）飾演蔡淑臻媽媽和妹妹的趙心妍（左）與「小8」張允曦（右）今晚也出席首映。（記者潘少棠攝）

飾演蔡淑臻媽媽和妹妹的趙心妍與「小8」張允曦今晚也出席首映，兩人分享片中多場家庭戲幾乎都是即興演出。趙心妍表示自己雖然已經70歲了，但其實還沒有真的當祖母，不過現場氛圍和團隊都準備周全，讓她可以一秒入戲。小8則提到，片中她處處跟蔡淑臻過不去，但蔡淑臻本人非常溫柔，「要在戲裡一直罵她其實就滿難的。」

林嫣（右）在片中與夏騰宏（左）飾演夫妻。（記者潘少棠攝）林嫣（右）在片中與夏騰宏（左）飾演夫妻。（記者潘少棠攝）

與夏騰宏在片中飾演夫妻的林嫣更特地從加拿大返台與劇組團聚，提到多場精彩的爭吵戲，夏騰宏笑說：「我一看到她就入戲了，女生吵架的戲劇張力，讓我當時整個當機！」林嫣則分享，雖然飾演過無數次台妹，但她依然仔細揣摩情緒的層次，「像我這樣的演員，總是在演功能性角色，大部分不是在哭就是在罵人，能演到坎城去，真是最棒的鼓勵和禮物了！」

《左撇子女孩》首映會，左起夏騰宏、林嫣 、馬士媛、葉子綺、鄒時擎、蔡淑臻、黃鐙輝、趙心妍、張允曦。（記者潘少棠攝）《左撇子女孩》首映會，左起夏騰宏、林嫣 、馬士媛、葉子綺、鄒時擎、蔡淑臻、黃鐙輝、趙心妍、張允曦。（記者潘少棠攝）

《左撇子女孩》為導演鄒時擎花費25年心力，集結《艾諾拉》奧斯卡名導西恩貝克共同編劇、製作人及剪接，金馬獎最佳攝影陳克勤等金獎陣容共同製作。除了代表台灣角逐奧斯卡，也入圍第62屆金馬獎包括最佳劇情長片在內的9項大獎，將於本週五（10月31日）正式在台上映。第62屆金馬獎頒獎典禮則將於11月22日舉行。

