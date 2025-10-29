重陽節竟是「最容易破財」的一天？！ 避開「3禁忌」收氣回心、財運長隨

「九九重陽」這天不只是「登高祈壽」的節日，菲菲老師提點，懂得避開「3禁忌」，自然能收氣回心、財運長隨。（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕重陽節這天，除了登高祈壽、祭拜祖先，很多人也許不知道，其實這天也是陽氣最旺、最容易破財的一天！命理界「微笑甜姐兒」菲菲老師提醒，農曆9月9日是陽氣最盛、能量最強的節氣關鍵日，這天不只是「登高祈壽」的節日，更是提醒人心回到穩定與謙和的一天，雖然難免容易因為「能量暴衝」而出現濁氣干擾的情況，但若懂得避開「3大禁忌」、善用「開運祕法」，就能化煞為財、聚福入庫。

菲菲老師進一步解釋，為何重陽節這天容易破財與受到濁氣干擾的源由，「秋天屬金，為收成與清氣之季。到了9月9日，陽氣累積到最盛，就如同太陽升至中天，即將西斜，此時若不懂得收，就容易出現能量暴衝的情況。」菲菲老師舉例，就像氣候乍暖乍涼時，人心難免躁動、情緒起起伏伏，也容易因此生病、破財或與人起爭執。

請繼續往下閱讀...

菲菲老師分析，古人在重陽節這天之所以崇尚「登高」，除了象徵讓心志超越、氣場疏通，就另方面來說，也是為了遠離低頻與濁氣，「重陽之日，登高賞菊，是外在的敬天；靜心反思、感恩長輩，是內在的修德。」陽極而收、陰生於內，這就是天地運行的智慧，菲菲老師強調，「當我們懂得順天而行，心就不亂、運就不衰，福運財氣，便會靜靜地長久隨行。」

【避開3件事】陰氣、動氣、陰事 藏氣養運 心想事成

➤①忌探病、忌夜歸

重陽當日陽氣強，陰氣自然退藏。但若進出醫院、陰暗場所或夜間奔波，反而會讓能量場衝突，容易感到疲憊頭暈。

➤②忌動氣與爭執

九屬火，重陽之日火氣盛，情緒容易被點燃。這天若遇到說話尖銳、情緒不穩的人，與其對抗，菲菲老師建議不如理解為：「那是他心裡的焦躁，不是你的問題。」懂得不被他人情緒牽動，便是真正的「降火」智慧處世。一句善意或一個微笑，就能化開本來的火氣，讓場面回歸平和。

➤③忌舉喪或掃墓

重陽主「祈壽」與「陽升」之氣，若同時行陰事，陰陽混雜，會使家宅氣場不穩。若欲掃墓祭祖，可提前或延後一日進行，以示敬慎。

【3大旺運秘法】敬老、賞秋、靜養 聚氣生財 迎吉長壽

現代人多將重陽視為「敬老節」，其實這個節氣提醒的不只是孝順，更是一種「學會收」的智慧。

春夏是生長、拓展的時節；到了秋冬之前，該做的，是整理與安頓。重陽節這天適合陪伴家中長輩散步登高，欣賞秋景、品菊香茶、調息靜心。

菲菲老師表示，菊花在古代象徵清氣與長壽，代表陽極轉陰中的平衡與延續，喝菊花茶的同時，也是在吸納「長壽之氣」。

菲菲老師補充，家中裡若有供神佛，可添香換水、擦拭桌面，象徵清淨迎吉，「重陽當日若能靜下心、少抱怨、少比較，財運與健康的能量就會穩定興旺。」

【重陽祭拜祈福】補庫修德，讓舊能量變財運！

在命理數理中，「九」代表圓滿、成就，也意味著一個階段的結束，菲菲老師表示，「兩個九重疊，不僅是陽氣最旺，也象徵業力的收尾、福氣的結算。」在重陽這天進行「祈壽、補庫、修德」的行動，先清空舊能量，新能量才能接續進入。

拜拜供品宜選用「圓形吉物」，如壽桃、蘋果、柿子、米糕，象徵圓滿與延壽。切忌供酒過量、食物過鹹或過辣，避免火氣過盛。

菲菲老師提醒，若家中長輩身體虛弱，可點一盞長明燈或「以溫水加少許鹽、艾草輕洗手腳，象徵淨身安氣、延壽納福。」

【重陽調氣法】掌握「收」的節奏，財氣不散、人緣不衰！

重陽節是秋冬交替前的重要轉氣日。這天若仍忙亂奔波、情緒起伏，容易讓陽氣外洩、運勢破洞。菲菲老師強調，「相反地，若能靜下來調息、早睡、少言少氣的人，財氣會慢慢聚回來。」

套用於日常生活作息，她建議可透過「收整桌面、灑掃空間、洗手換氣、梳理髮絲，象徵『收氣回心』」，把散掉的能量聚回中心。」這樣做，不僅能讓人心安，也會讓運勢重新順起來。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





☆民俗說法僅供參考☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法