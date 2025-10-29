自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

重陽節竟是「最容易破財」的一天？！ 避開「3禁忌」收氣回心、財運長隨

「九九重陽」這天不只是「登高祈壽」的節日，菲菲老師提點，懂得避開「3禁忌」，自然能收氣回心、財運長隨。（菲菲老師提供） 「九九重陽」這天不只是「登高祈壽」的節日，菲菲老師提點，懂得避開「3禁忌」，自然能收氣回心、財運長隨。（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕重陽節這天，除了登高祈壽、祭拜祖先，很多人也許不知道，其實這天也是陽氣最旺、最容易破財的一天！命理界「微笑甜姐兒」菲菲老師提醒，農曆9月9日是陽氣最盛、能量最強的節氣關鍵日，這天不只是「登高祈壽」的節日，更是提醒人心回到穩定與謙和的一天，雖然難免容易因為「能量暴衝」而出現濁氣干擾的情況，但若懂得避開「3大禁忌」、善用「開運祕法」，就能化煞為財、聚福入庫。

菲菲老師進一步解釋，為何重陽節這天容易破財與受到濁氣干擾的源由，「秋天屬金，為收成與清氣之季。到了9月9日，陽氣累積到最盛，就如同太陽升至中天，即將西斜，此時若不懂得收，就容易出現能量暴衝的情況。」菲菲老師舉例，就像氣候乍暖乍涼時，人心難免躁動、情緒起起伏伏，也容易因此生病、破財或與人起爭執。

菲菲老師分析，古人在重陽節這天之所以崇尚「登高」，除了象徵讓心志超越、氣場疏通，就另方面來說，也是為了遠離低頻與濁氣，「重陽之日，登高賞菊，是外在的敬天；靜心反思、感恩長輩，是內在的修德。」陽極而收、陰生於內，這就是天地運行的智慧，菲菲老師強調，「當我們懂得順天而行，心就不亂、運就不衰，福運財氣，便會靜靜地長久隨行。」 

 

【避開3件事】陰氣、動氣、陰事 藏氣養運 心想事成

➤①忌探病、忌夜歸

重陽當日陽氣強，陰氣自然退藏。但若進出醫院、陰暗場所或夜間奔波，反而會讓能量場衝突，容易感到疲憊頭暈。 

➤②忌動氣與爭執

九屬火，重陽之日火氣盛，情緒容易被點燃。這天若遇到說話尖銳、情緒不穩的人，與其對抗，菲菲老師建議不如理解為：「那是他心裡的焦躁，不是你的問題。」懂得不被他人情緒牽動，便是真正的「降火」智慧處世。一句善意或一個微笑，就能化開本來的火氣，讓場面回歸平和。 

➤③忌舉喪或掃墓

重陽主「祈壽」與「陽升」之氣，若同時行陰事，陰陽混雜，會使家宅氣場不穩。若欲掃墓祭祖，可提前或延後一日進行，以示敬慎。 

 

【3大旺運秘法】敬老、賞秋、靜養 聚氣生財 迎吉長壽

現代人多將重陽視為「敬老節」，其實這個節氣提醒的不只是孝順，更是一種「學會收」的智慧。

春夏是生長、拓展的時節；到了秋冬之前，該做的，是整理與安頓。重陽節這天適合陪伴家中長輩散步登高，欣賞秋景、品菊香茶、調息靜心。

菲菲老師表示，菊花在古代象徵清氣與長壽，代表陽極轉陰中的平衡與延續，喝菊花茶的同時，也是在吸納「長壽之氣」。

菲菲老師補充，家中裡若有供神佛，可添香換水、擦拭桌面，象徵清淨迎吉，「重陽當日若能靜下心、少抱怨、少比較，財運與健康的能量就會穩定興旺。」 

 

【重陽祭拜祈福】補庫修德，讓舊能量變財運！

在命理數理中，「九」代表圓滿、成就，也意味著一個階段的結束，菲菲老師表示，「兩個九重疊，不僅是陽氣最旺，也象徵業力的收尾、福氣的結算。」在重陽這天進行「祈壽、補庫、修德」的行動，先清空舊能量，新能量才能接續進入。

拜拜供品宜選用「圓形吉物」，如壽桃、蘋果、柿子、米糕，象徵圓滿與延壽。切忌供酒過量、食物過鹹或過辣，避免火氣過盛。

菲菲老師提醒，若家中長輩身體虛弱，可點一盞長明燈或「以溫水加少許鹽、艾草輕洗手腳，象徵淨身安氣、延壽納福。」 

 

【重陽調氣法】掌握「收」的節奏，財氣不散、人緣不衰！

重陽節是秋冬交替前的重要轉氣日。這天若仍忙亂奔波、情緒起伏，容易讓陽氣外洩、運勢破洞。菲菲老師強調，「相反地，若能靜下來調息、早睡、少言少氣的人，財氣會慢慢聚回來。」

套用於日常生活作息，她建議可透過「收整桌面、灑掃空間、洗手換氣、梳理髮絲，象徵『收氣回心』」，把散掉的能量聚回中心。」這樣做，不僅能讓人心安，也會讓運勢重新順起來。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中