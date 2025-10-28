自由電子報
娛樂 日韓

《太陽的後裔》情誼不滅！金智媛突現身曝宋仲基暖舉

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋仲基主演的韓劇《我的青春》在日前黯淡落幕，不過上週日在首爾梨花女子大學舉辦的粉絲見面會，依舊人氣火爆；和他3度在戲裡合作的女神金智媛也驚喜現身，展現兩人深厚的友情。

金智媛（右）突現身宋仲基見面會，引來粉絲暴動。（翻攝自X）金智媛（右）突現身宋仲基見面會，引來粉絲暴動。（翻攝自X）

宋仲基時隔7年舉辦粉絲見面會，金智媛突然登場，令現場氣氛瞬間沸騰；金智媛表示「我是被找來的，我是宋仲基前輩的後輩金智媛」，令宋仲基吃驚表示「妳怎麼在這裡！」兩人送上溫暖的擁抱。

宋仲基和金智媛最早於2016年韓劇《太陽的後裔》、2019年的《阿斯達年代記》合作，去年金智媛主演《淚之女王》第8集，找來宋仲基客串，以角色「文森佐」身分演出金智媛的離婚律師。

宋仲基（右）和金智媛自《太陽的後裔》結緣，友情不滅。（翻攝自X）宋仲基（右）和金智媛自《太陽的後裔》結緣，友情不滅。（翻攝自X）

金智媛透露宋仲基的美談，表示「雖然不算常聯繫宋仲基，但在我感到疲勞，有煩惱的時候，他總是給我打電話」，大讚宋仲基是個「可靠的前輩」；又透露，在拍《阿斯達年代記》時，宋仲基常買很多好吃的，對她十分照顧。

宋仲基暖回：「（金智媛）因為是需要照顧的角色，偶爾會擔心，所以會打電話給她。」表示未來一定要繼續在同一部作品當中合作。

