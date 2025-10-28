（影）他抱車銀優「等身抱枕」萌炸 《放飛旅行團》笑到飛起來

車銀優（左起）、金英光、姜河那、姜泳錫在《放飛旅行團》飾演多年好友，展現好默契。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國年度爆笑喜劇《放飛旅行團》聚焦5位從小一起長大的死黨，在友情屆滿24週年時，迎來「人生首次海外旅行」，沒想到一趟開心旅程變成災難現場，全片口碑、笑聲雙豐收。

《放飛旅行團》昨（27）在首爾舉辦VIP首映，現場星光熠熠，雖然主演之一的車銀優因入伍中未能親臨現場，但他的存在依舊成為全場焦點，不僅有同團的ASTRO成員MJ現身力挺，包括「BTS」柾國也特地前來應援；有趣的是，柾國當場抱起車銀優的「等身抱枕」合照留念，萌趣畫面瞬間在網路瘋傳。

BTS柾國帶著車銀優的人型抱枕合照。（采昌提供）

《放飛旅行團》透過演員們的絕佳默契引爆全場歡笑，觀眾紛紛盛讚「瘋狂滿點的喜劇」、「高完成度的優質喜劇」、「全家人都能一起享受的電影」，也有人稱讚「姜河那超有趣，車銀優超帥氣」、「5位演員展現出真摯友情的完美化學反應」。

姜河那（前排中）、金英光（後排中）等劇組人員出席《放飛旅行團》首爾VIP特映。（采昌提供）

導演南大中與演員姜河那繼《30日》後再度攜手，兩人展現絕妙喜劇節奏，再配合姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫、韓善伙等，以及崔貴化、高圭弼、尹敬淏、姜知英等演員助陣，讓本片號稱「無可挑剔、笑料滿滿」。

《放飛旅行團》於11月14日在台上映。

