BLACKPINK Lisa最愛出事了 快檢查你有沒有？

BLACKPINK Lisa曾經被拍到過愛用泰國Hongthai公司生產的鼻通。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BLACKPINK（以下簡稱BP）泰國成員Lisa最愛的除了和她屢傳緋聞的LVMH集團「三公子」弗雷德里克．阿爾諾（Frédéric Arnault），就是包包裏頭各式各樣的鼻通了，許多BLINK（粉絲名）也會跟著Lisa這個鼻通達人買同款。她曾經被拍到過愛用泰國Hongthai公司生產的鼻通，上頭有天鵝圖案，這也是泰國市面上最受歡迎的品牌，不過，昨（27）日這款鼻通出事了。

Lisa包包裡充滿各式各樣的鼻通。（翻攝自IG）

根據泰國食品藥局管理局公布「Hongthai草藥鼻通第2配方」（註冊號 G 309/62）檢驗結果屬於不合標準的草藥製品，且產品中含有多種微生物汙染，當局呼籲民眾立即停止使用，並且將依法對製造商採取法律行動。

Lisa愛用的鼻通經泰國食品藥局管理局公布屬於不合標準的草藥製品，且產品中含有多種微生物汙染。（翻攝自IG）

由於許多BLINK都喜歡跟喜愛的明星用同款，加上台灣人也常用鼻通醒腦、驅除睡意，如果手頭上也有Hongthai草藥鼻通，請核對一下，泰國食品藥物管理局發布有問題的產品批次編號為000332，製造日期為2024年12月9日，有效期限為2027年12月8日，若屬於該批鼻通，請立即停止使用，保障自身健康。

