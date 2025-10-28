自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BLACKPINK Lisa最愛出事了 快檢查你有沒有？

BLACKPINK Lisa曾經被拍到過愛用泰國Hongthai公司生產的鼻通。（翻攝自YouTube）BLACKPINK Lisa曾經被拍到過愛用泰國Hongthai公司生產的鼻通。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BLACKPINK（以下簡稱BP）泰國成員Lisa最愛的除了和她屢傳緋聞的LVMH集團「三公子」弗雷德里克．阿爾諾（Frédéric Arnault），就是包包裏頭各式各樣的鼻通了，許多BLINK（粉絲名）也會跟著Lisa這個鼻通達人買同款。她曾經被拍到過愛用泰國Hongthai公司生產的鼻通，上頭有天鵝圖案，這也是泰國市面上最受歡迎的品牌，不過，昨（27）日這款鼻通出事了。

Lisa包包裡充滿各式各樣的鼻通。（翻攝自IG）Lisa包包裡充滿各式各樣的鼻通。（翻攝自IG）

根據泰國食品藥局管理局公布「Hongthai草藥鼻通第2配方」（註冊號 G 309/62）檢驗結果屬於不合標準的草藥製品，且產品中含有多種微生物汙染，當局呼籲民眾立即停止使用，並且將依法對製造商採取法律行動。

Lisa愛用的鼻通經泰國食品藥局管理局公布屬於不合標準的草藥製品，且產品中含有多種微生物汙染。（翻攝自IG）Lisa愛用的鼻通經泰國食品藥局管理局公布屬於不合標準的草藥製品，且產品中含有多種微生物汙染。（翻攝自IG）

由於許多BLINK都喜歡跟喜愛的明星用同款，加上台灣人也常用鼻通醒腦、驅除睡意，如果手頭上也有Hongthai草藥鼻通，請核對一下，泰國食品藥物管理局發布有問題的產品批次編號為000332，製造日期為2024年12月9日，有效期限為2027年12月8日，若屬於該批鼻通，請立即停止使用，保障自身健康。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中