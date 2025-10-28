自由電子報
娛樂 音樂

GD重返大巨蛋住宿誇張天價 網怒：跟他睡嗎？

韓國天王「G-DRAGON（GD）」權志龍將在11月重返大巨蛋開唱。（翻攝自X）韓國天王「G-DRAGON（GD）」權志龍將在11月重返大巨蛋開唱。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國天王「G-DRAGON（GD）」權志龍將在11月重返大巨蛋開唱，不過飯店旅宿隨意漲價的亂象，讓許多人憤怒，近日許多粉絲詢問週末房價，西門町周邊竟然大多破萬，粉絲直接打電話詢問西門町一家小型旅館的價格，兩晚要價竟然高達1.6萬元，氣得粉絲立刻掛斷電話。

GD演唱會海報。（資料照，超級圓頂提供）GD演唱會海報。（資料照，超級圓頂提供）

超誇張的天價住宿費，讓網友好奇，業者難道是因為GD開唱所以故意調漲？不過，大家也開始苦中作樂，表示「除非可以跟GD一起check in 一起坐電梯上樓然後目送他進房間，不然都不應該16000」、「除非是跟GD一起睡，不然兩晚上萬元還是爛飯店」。

北市西門町周邊房價已經高到讓人懷疑人生。（資料照，觀傳局提供）北市西門町周邊房價已經高到讓人懷疑人生。（資料照，觀傳局提供）

經過查詢，本週末北部活動除了有GD大巨蛋開唱之外，另外「呼叫音樂節」有田馥甄、告五人、陳綺貞等人參加、理想混蛋小巨蛋演唱會、韓團VIVIZ在TICC開唱、白晝之夜，「活動越多、房價越貴」，社會大眾認為國旅之所以無法順利推動主因，就是這群坐地起價的業者。

