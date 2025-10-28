潘慧如泰國巧遇林韋君！《麻辣鮮師》25年後再續前緣

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如今（28日）帶著愛犬雪寶出席寵物精品館「HAHA HOUSE」二代店開幕活動，身穿品牌推出的「人寵親子裝」，和雪寶一起走紅毯可愛爆棚，瞬間成為全場焦點。她笑說：「現在大家都先認出雪寶，再認出我！」雪寶如今可是寵物界人氣王，光今年就接下六個品牌合作，橫跨飼料、保健到洗沐用品，星味十足。

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

活動現場除了推廣「人寵共融」新空間，潘慧如也聊起近況。她近年將重心轉向旅遊與寵物生活圈，從演員變身旅人兼創作者，拍攝西班牙朝聖之路影片創下1700萬次觀看，接著帶雪寶環島、潛水、出國拍觀光影片，明年更將與星宇航空合作宮古島企劃，笑說：「每一趟旅程，都是生活的靈感來源。」

請繼續往下閱讀...

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

聊到前陣子受泰國觀光局邀請出國拍片，潘慧如驚喜透露竟和《麻辣鮮師》老搭檔林韋君重逢，「太久沒見，一聊天就停不下來，什麼都聊，感覺又回到二十幾歲拍戲的時候，真的很神奇」，這趟旅程她還體驗了「寵物瑜伽課」，全場都是四個月大的狗寶寶，她笑說：「根本沒人做瑜伽，大家都在跟狗玩啊！」

除了自媒體與旅遊事業，潘慧如經營的3天2夜寵物旅館也慢慢步上軌道，以「不關籠、像家一樣」的理念獲得動保處特優評鑑肯定。不過她坦言經營不輕鬆，「前陣子員工生病，我又在國外拍片，一回來就連上好幾天班，真的有想放棄過，但看到毛孩快樂就覺得值得。」

潘慧如強調自己沒離開演藝圈。（球狀星團娛樂公司提供）

問到戲劇近況，她表示今年共有三部作品登場，包括Netflix話題劇《殺死一個娛樂女記者之後》、科幻懸疑劇《零日攻擊》，以及即將開播的新劇《金來號》。她強調自己沒離開演藝圈，「只是更珍惜想演的角色，希望能遇到打動人心的劇本，再用表演和觀眾交流」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法