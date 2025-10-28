自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潘慧如泰國巧遇林韋君！《麻辣鮮師》25年後再續前緣

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如今（28日）帶著愛犬雪寶出席寵物精品館「HAHA HOUSE」二代店開幕活動，身穿品牌推出的「人寵親子裝」，和雪寶一起走紅毯可愛爆棚，瞬間成為全場焦點。她笑說：「現在大家都先認出雪寶，再認出我！」雪寶如今可是寵物界人氣王，光今年就接下六個品牌合作，橫跨飼料、保健到洗沐用品，星味十足。

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

活動現場除了推廣「人寵共融」新空間，潘慧如也聊起近況。她近年將重心轉向旅遊與寵物生活圈，從演員變身旅人兼創作者，拍攝西班牙朝聖之路影片創下1700萬次觀看，接著帶雪寶環島、潛水、出國拍觀光影片，明年更將與星宇航空合作宮古島企劃，笑說：「每一趟旅程，都是生活的靈感來源。」

潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如帶著愛犬「雪寶」出席寵物精品館開幕活動。（球狀星團娛樂公司提供）

聊到前陣子受泰國觀光局邀請出國拍片，潘慧如驚喜透露竟和《麻辣鮮師》老搭檔林韋君重逢，「太久沒見，一聊天就停不下來，什麼都聊，感覺又回到二十幾歲拍戲的時候，真的很神奇」，這趟旅程她還體驗了「寵物瑜伽課」，全場都是四個月大的狗寶寶，她笑說：「根本沒人做瑜伽，大家都在跟狗玩啊！」

除了自媒體與旅遊事業，潘慧如經營的3天2夜寵物旅館也慢慢步上軌道，以「不關籠、像家一樣」的理念獲得動保處特優評鑑肯定。不過她坦言經營不輕鬆，「前陣子員工生病，我又在國外拍片，一回來就連上好幾天班，真的有想放棄過，但看到毛孩快樂就覺得值得。」

潘慧如強調自己沒離開演藝圈。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如強調自己沒離開演藝圈。（球狀星團娛樂公司提供）

問到戲劇近況，她表示今年共有三部作品登場，包括Netflix話題劇《殺死一個娛樂女記者之後》、科幻懸疑劇《零日攻擊》，以及即將開播的新劇《金來號》。她強調自己沒離開演藝圈，「只是更珍惜想演的角色，希望能遇到打動人心的劇本，再用表演和觀眾交流」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中