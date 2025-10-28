蕭彤雯認了 被Super Junior圈粉成為欸噗

前美女主播蕭彤雯今日害羞透露自己迷上Super Junior。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前美女主播蕭彤雯今（28）日在社群平台分享，自己有件很難為情的事，就是「都已經50歲了才開始迷上韓團」且她透露讓她入坑的就是今年出道滿20週年的Super Junior（以下簡稱SJ），她問大家這是不是件很丟臉的事，沒想到順利進入E.L.F.（粉絲名，亦稱欸噗）大家庭，讓蕭彤雯非常感動。

蕭彤雯好奇：為什麼SJ的吸引力，比以前剛出道時更大呢？（翻攝自臉書）

蕭彤雯透露自己「已經連續快一個月，天天都在看他們的影片；不論是複習過去的MV或是看他們上綜藝的片段，真的停不下來耶」。她認為社群平台上的短影片造就了過去沒有的瘋狂觸及，但蕭彤雯也好奇「為什麼他們對我的吸引力，比以前剛出道時更大呢？」

Super Junior-L.S.S.的神童（左起）、始源及利特應邀成為富邦悍將開球嘉賓。（翻攝自SJ臉書）

蕭彤雯回憶自己的女兒「美寶」兩三歲的時候，就會邊聽著SJ的歌，邊隨著「sorry sorry…」的節奏做招牌搓手動作，當時她只覺得女兒太可愛了。她認為自己應該是從厲旭婚禮現場，SJ全體乘員到齊大跳sorry sorry開始吧！蕭彤雯覺得：「這個團體怎麼這麼棒？已經這麼久了，大家感情還可以這麼好！」接著又因為SJ20週年展開的SS20演唱會，成員們陸陸續續上節目談起以前的趣事，對蕭彤雯來說，全部都很新奇。

Super Junior出道20年「吸粉力」依舊，「韓流帝王」果然不是叫假的！（翻攝自Super Junior官方臉書）

蕭彤雯承認自己對小鮮肉沒什麼太大興趣，不過在SJ身上她看到「很認真生活著、努力著，在每個階段盡全力拼搏、做到自己最好的樣子，以及即便爭吵不斷仍彼此支持的那份難得情誼，這些真的才是SJ最打動我的樣子！」想著想著蕭彤雯忍不住大聲說出：我愛Super Junior！！！說完自己也覺得害羞。

