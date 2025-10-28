自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭彤雯認了 被Super Junior圈粉成為欸噗

前美女主播蕭彤雯今日害羞透露自己迷上Super Junior。（翻攝自臉書）前美女主播蕭彤雯今日害羞透露自己迷上Super Junior。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前美女主播蕭彤雯今（28）日在社群平台分享，自己有件很難為情的事，就是「都已經50歲了才開始迷上韓團」且她透露讓她入坑的就是今年出道滿20週年的Super Junior（以下簡稱SJ），她問大家這是不是件很丟臉的事，沒想到順利進入E.L.F.（粉絲名，亦稱欸噗）大家庭，讓蕭彤雯非常感動。

蕭彤雯好奇：為什麼SJ的吸引力，比以前剛出道時更大呢？（翻攝自臉書）蕭彤雯好奇：為什麼SJ的吸引力，比以前剛出道時更大呢？（翻攝自臉書）

蕭彤雯透露自己「已經連續快一個月，天天都在看他們的影片；不論是複習過去的MV或是看他們上綜藝的片段，真的停不下來耶」。她認為社群平台上的短影片造就了過去沒有的瘋狂觸及，但蕭彤雯也好奇「為什麼他們對我的吸引力，比以前剛出道時更大呢？」

Super Junior-L.S.S.的神童（左起）、始源及利特應邀成為富邦悍將開球嘉賓。（翻攝自SJ臉書）Super Junior-L.S.S.的神童（左起）、始源及利特應邀成為富邦悍將開球嘉賓。（翻攝自SJ臉書）

蕭彤雯回憶自己的女兒「美寶」兩三歲的時候，就會邊聽著SJ的歌，邊隨著「sorry sorry…」的節奏做招牌搓手動作，當時她只覺得女兒太可愛了。她認為自己應該是從厲旭婚禮現場，SJ全體乘員到齊大跳sorry sorry開始吧！蕭彤雯覺得：「這個團體怎麼這麼棒？已經這麼久了，大家感情還可以這麼好！」接著又因為SJ20週年展開的SS20演唱會，成員們陸陸續續上節目談起以前的趣事，對蕭彤雯來說，全部都很新奇。

Super Junior出道20年「吸粉力」依舊，「韓流帝王」果然不是叫假的！（翻攝自Super Junior官方臉書）Super Junior出道20年「吸粉力」依舊，「韓流帝王」果然不是叫假的！（翻攝自Super Junior官方臉書）

蕭彤雯承認自己對小鮮肉沒什麼太大興趣，不過在SJ身上她看到「很認真生活著、努力著，在每個階段盡全力拼搏、做到自己最好的樣子，以及即便爭吵不斷仍彼此支持的那份難得情誼，這些真的才是SJ最打動我的樣子！」想著想著蕭彤雯忍不住大聲說出：我愛Super Junior！！！說完自己也覺得害羞。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中