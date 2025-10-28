曾發表「非自願生在中國」被指辱華！21歲饒舌歌手在韓國涉毒被逮

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲的饒舌歌手D.Ark（本名金雨霖，中文藝名迪雅克）傳出在韓國遭木浦警察廳以違反毒品類管理法遭到逮捕，目前仍在拘留調查階段，不過他仍否認吸毒及分銷指控。

赴韓國發展的中國饒舌歌手D.Ark傳出涉及毒品在韓國被警方逮捕，但他否認指控。（翻攝自IG）

D.Ark出生於中國，15歲就赴韓國發展，參加過饒舌歌唱節目《高等Rapper》以及《Show me the money 777》等節目，但他過去傳出曾說過「非自願生在中國」等言論，被中國網友覺得在「乳滑」（辱華）。

另外2022年北京冬奧期間，中韓選手在短道競速滑冰項目競爭激烈，爭吵也最為激烈，原本準決賽時兩位韓國選手可以晉級，但是看影片回放後，被判決犯規失格，改由中國選手晉級，當時許多韓國藝人紛紛批評裁判不公正，連到韓國發展的D.Ark也同樣發文痛罵「裁判不公平」，中國網友覺得他太親韓，把他罵翻後，隔天他改口是自己中文表達不佳引起誤會，還喊出「我愛我的祖國」。

這次D.Ark在韓國因涉及毒品被逮捕，因許多報導中都提到他是「中國饒舌歌手」，這又讓中國網民不滿了，批評他：「這時候又變成是中國歌手了？」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

