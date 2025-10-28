曾敬驊「殺人也會累」拍戲爆極限 自嘲回家只剩睡覺力氣

程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊、李沐、程予希、江齊今（28日）出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》宣傳活動。飾演「暴雨殺人魔」的曾敬驊坦言，拍攝壓力很大，但這次的作品讓他找到方向。連續5個月的拍攝，讓他身心疲憊，那陣子回到家就是睡覺，他開玩笑說：「其實一直殺人也會累。」

曾敬驊飾演的角色「李壬曜」童年飽受恐懼與暴力，還遭遇校園霸凌。（記者王文麟攝）

曾敬驊飾演的角色「李壬曜」童年飽受恐懼與暴力，還遭遇校園霸凌，直到在天台遇見李沐飾演的芭蕾少女「江曉彤」。兩人首度演情侶，曾敬驊笑說，以前都演對方的爸媽年輕版。李沐則回讚他既溫暖又搞笑：「有次我感冒他還跑來打招呼，結果我說是流感，他就再也沒出現。」曾敬驊表示，以往角色多半陽光，這次詮釋殺人魔，「拿刀的戲很多，反而是李沐成為溫暖的太陽」。

曾敬驊（左）與李沐再度攜手演出，更首度飾演情侶。（記者王文麟攝）

李沐提到，角色「江曉彤」有許多遺憾，「她像月亮，吸收太陽的光照亮黑夜，李壬曜就是她的太陽之一。」談到自己的高中生活，她笑說：「我其實比較孤僻、不愛上學。如果高中有像李壬曜這麼帥的同學，我應該每天都會想去學校吧！」

江齊被問到劇情是否像鬼片。（記者王文麟攝）

江齊被問到劇情是否像鬼片，笑回：「我也曾有過這樣的疑惑，想說是不是在拍鬼片，而不是懸疑片。雖然前面的設定真的會有點像鬼片，但請大家期待故事後續的發展。」她也透露夢中與曾敬驊的親密戲，雖然空間狹小，但因為有親密指導協助，拍攝過程非常順利。

曾敬驊分享，有場戲要放手騎檔車，但載李沐時2次熄火，他苦笑：「在女生面前熄火兩次，真的很漏氣。」李沐笑回：「我對檔車完全不了解，還是覺得很帥，我們還一直對車子說加油跟拜託。」

曾敬驊有場戲要放手騎檔車，載李沐時卻2次熄火，讓他直呼很糗。（記者王文麟攝）

Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。該作將於2025年11月13日Netflix上線。

