他曾是Google副總！天際線成員大有來頭 還有耳鼻喉科醫生

Skyline由薩克斯風手江川徹、鍵盤手蘇逸哲、貝斯手利啓正、鼓手陳冠毅組成。（Skyline提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Skyline 天際線」融合爵士樂團今（28）日舉辦發片記者會，他們在海內外獲獎無數，成員更是大有來頭，有耳鼻喉科醫師、大學音樂系教授等，貝斯手兼團長「Richard」利啓正曾是Google亞太區副總，他在台上感謝大家時，忍不住情緒激動噴淚，坦言維持樂團非常困難，「一個團體要有20年，還要在音樂上突破，太辛苦。」

回首音樂路，Richard坦言常常快撐不下去，Skyline早期都在做Cover，成團10年後要展開台灣巡演，開始做創作之後，才發現這一切很不容易，卻也沒有回頭路。Richard很感謝老婆的包容跟支持，只不過每次發片都會吵架，事後也會跟老婆道歉，一旁的鍵盤手蘇逸哲感同身受，透露彌補老婆的方式就是卡任她刷，花什麼錢都不過問。

請繼續往下閱讀...

Skyline推出第五張錄音室專輯《城市之聲 City Voices》。（Skyline提供）

本身是耳鼻喉科醫生的蘇逸哲因為要醫院、家庭、樂團三頭跑，每天只睡2個小時，不過已經50歲的他還是很健康，爆料Richard就非常不顧身體，Richard尷尬表示最近已經開始注意飲食，之前健康檢查出現紅字，血糖數字高到在糖尿病的邊緣，趕緊控制飲食、打瘦瘦針，2個月已經瘦了6公斤。

「Skyline 天際線」推出第五張錄音室專輯《城市之聲 City Voices》，CD與黑膠預計於12月中問世，這張專輯結合台灣一線的演唱創作者，包括艾怡良、Matzka、aDAN薛詒丹、LINION、SherryZ 鄭雙雙、Paige Su 蘇珮卿、LEO37、PiA 吳蓓雅、P.i.N 范品頤、古晧等，以爵士編制為骨幹、結合流行歌手的詞曲與聲線，跨越爵士與流行的傳統分類，以完整的「樂團 × 歌手」共同創作，打開華語市場少見的流行爵士（Pop Jazz / Jazz Fusion） 聽覺版圖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法