甜約翰3年歷經人生大事再出擊 演出前團員出狀況急打針止痛

〔記者陳慧玲／台北報導〕甜約翰Sweet John相隔3年終於推出新專輯《GOOD AFTERNIGHT》，沒想到在舉辦新歌聽歌會表演前夕，吉他手罐頭身體出狀況，緊急去醫院處理，隔天才得以順利上台。

甜約翰吉他手罐頭（左起）、 主唱浚瑋、主唱Mandark，還有鼓手小J一起出席聽歌會。（歪的音樂提供）

聽歌會上以「兔子洞」為主題，從燈光、舞台到聲響皆以夜色為基調，營造沉浸式氛圍，不過活動前一天，吉他手罐頭發現肩膀發炎無法抬手，他笑說：「搶聽會前緊急打針止痛，請大家放心。」他堅持上台演出，敬業的表現讓粉絲大讚，不過演出時太投入，最後一首歌甚至彈斷了吉他弦。

主唱浚瑋談到：「製作這張專輯的過程中，團員們都各自經歷了人生許多大事，但專輯誕生後，我們都蛻變了，有了勇氣邁向自我的新篇章。」至於《GOOD AFTERNIGHT》專輯名稱，浚瑋表示，那代表那些在夜裡被放大的情緒，最終都在黎明前逐漸淡去，只留下音樂在心底迴盪。

甜約翰相隔三年推出新專輯，特別舉辦聽歌會分享創作心情。（歪的音樂提供）

另一位主唱Mandark則表示：「這張專輯像是從夜裡走出來的過程，我在創作《病在心裡》時，把思念放到最大作為開頭，而最後一首《遠》是寫給我身邊那群愛著、也被我愛著的人，記錄我這10年間的心境變化，也更學會放下。」

除了推出新專輯，甜約翰12月6日將在Legacy Tera舉辦新專輯同名演唱會，購票可洽遠大售票。

