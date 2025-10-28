自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

甜約翰3年歷經人生大事再出擊 演出前團員出狀況急打針止痛

〔記者陳慧玲／台北報導〕甜約翰Sweet John相隔3年終於推出新專輯《GOOD AFTERNIGHT》，沒想到在舉辦新歌聽歌會表演前夕，吉他手罐頭身體出狀況，緊急去醫院處理，隔天才得以順利上台。

甜約翰吉他手罐頭（左起）、 主唱浚瑋、主唱Mandark，還有鼓手小J一起出席聽歌會。（歪的音樂提供）甜約翰吉他手罐頭（左起）、 主唱浚瑋、主唱Mandark，還有鼓手小J一起出席聽歌會。（歪的音樂提供）

聽歌會上以「兔子洞」為主題，從燈光、舞台到聲響皆以夜色為基調，營造沉浸式氛圍，不過活動前一天，吉他手罐頭發現肩膀發炎無法抬手，他笑說：「搶聽會前緊急打針止痛，請大家放心。」他堅持上台演出，敬業的表現讓粉絲大讚，不過演出時太投入，最後一首歌甚至彈斷了吉他弦。

主唱浚瑋談到：「製作這張專輯的過程中，團員們都各自經歷了人生許多大事，但專輯誕生後，我們都蛻變了，有了勇氣邁向自我的新篇章。」至於《GOOD AFTERNIGHT》專輯名稱，浚瑋表示，那代表那些在夜裡被放大的情緒，最終都在黎明前逐漸淡去，只留下音樂在心底迴盪。

甜約翰相隔三年推出新專輯，特別舉辦聽歌會分享創作心情。（歪的音樂提供）甜約翰相隔三年推出新專輯，特別舉辦聽歌會分享創作心情。（歪的音樂提供）

另一位主唱Mandark則表示：「這張專輯像是從夜裡走出來的過程，我在創作《病在心裡》時，把思念放到最大作為開頭，而最後一首《遠》是寫給我身邊那群愛著、也被我愛著的人，記錄我這10年間的心境變化，也更學會放下。」

除了推出新專輯，甜約翰12月6日將在Legacy Tera舉辦新專輯同名演唱會，購票可洽遠大售票。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中