娛樂 最新消息

黃鐙輝廝殺兩大前輩不敢遐想！《左撇子女孩》上映比入圍金馬還緊張

《左撇子女孩》首映會，左起馬士媛、葉子綺、蔡淑臻、黃鐙輝。（記者潘少棠攝）《左撇子女孩》首映會，左起馬士媛、葉子綺、蔡淑臻、黃鐙輝。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕角逐金馬9項大獎的台片《左撇子女孩》，今（28）日在台盛大首映，入圍最佳新導演的鄒時擎率領也入圍金馬獎的蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝等人一同出席，眾人都笑說電影要上映比入圍更緊張，黃鐙輝更提到一同入圍配角的對手：「你旁邊坐金老師（金士傑）跟秋生哥（黃秋生），還會有什麼遐想！」

黃鐙輝被問到對同為「角頭宇宙」的唐振剛自首閃兵看法。（記者潘少棠攝）黃鐙輝被問到對同為「角頭宇宙」的唐振剛自首閃兵看法。（記者潘少棠攝）

被問到同為「角頭宇宙」的演員唐振剛今自首閃兵，黃鐙輝肯定對方勇於認錯：「我覺得他滿勇敢的，勇於認錯是很棒的事情，年輕的時候難免思想不成熟，會有僥倖心態。」他說自己也是等到現在頭髮都白了，才學會誠實和做好每一步，語重心長的說「只要願意面對、誠懇地對自己所做的錯誤負責，就看他怎麼面對。」

蔡淑臻在《左撇子女孩》中獻出從影最素的演出。（記者潘少棠攝）蔡淑臻在《左撇子女孩》中獻出從影最素的演出。（記者潘少棠攝）

入圍最佳女配角的蔡淑臻在片中獻出從影最素的演出，在夜市賣麵還有客人上門，她笑說「很高興沒有穿幫！」更自豪表示：「我煮的麵很好吃！」現年9歲的葉子綺也一同角逐同獎，母女同場競逐，蔡淑臻對此笑說「希望我們可以一起上台！」

蔡淑臻（左）、黃鐙輝。（記者潘少棠攝）蔡淑臻（左）、黃鐙輝。（記者潘少棠攝）

葉子綺（左）今年憑《人生清理員》入圍金鐘獎，右為馬士媛。（記者潘少棠攝）葉子綺（左）今年憑《人生清理員》入圍金鐘獎，右為馬士媛。（記者潘少棠攝）

葉子綺今年也憑《人生清理員》入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，可惜最後沒能獲獎，年紀小的她看得很開，直呼「沒有關係」，更透露自已準備好金馬獎當天要穿裙子，但幸運物被提醒金鐘獎沒有獲獎，當場表示要「再想想」，可能會換一個。

奧斯卡最佳導演西恩貝克入圍本屆金馬獎最佳剪輯，同時也和導演鄒時擎一同入圍原著劇本，鄒時擎透露西恩貝克其實很想來首映，但真的太忙，不過應該會用影片和大家打招呼。至於金馬獎頒獎典禮，她表示西恩貝克的時間還不確定，但今天在場的演員都會一起登上紅毯。

《左撇子女孩》首映會，左起夏騰宏、林嫣 、馬士媛、葉子綺、鄒時擎、蔡淑臻、黃鐙輝、趙心妍、張允曦。（記者潘少棠攝）《左撇子女孩》首映會，左起夏騰宏、林嫣 、馬士媛、葉子綺、鄒時擎、蔡淑臻、黃鐙輝、趙心妍、張允曦。（記者潘少棠攝）

首映會上劇組也重現片中重要的壽宴場面，眾人現場切壽桃，象徵電影正式「出生」與觀眾見面，現場氣氛熱鬧溫馨。導演鄒時擎感性表示：「一部電影在心中沉澱醞釀了25年，終於能與家鄉觀眾面對面，不僅能讓國際看見台灣人的幽默與韌性，電影裡還有很多只有台灣人才能懂的小細節。」她期待觀眾都能進戲院親身體驗。此外，電影中的神秘嬌客狐獴Pepper也現身，成為最萌亮點。《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

