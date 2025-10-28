韓女團成員嫁輪椅族YTR朴偉1年 坦言：曾對老公不耐煩

韓女團「Secret」成員宋枝恩（左）於2024年10月嫁給輪椅族YouTuber朴偉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓女團「Secret」成員宋枝恩於2024年10月嫁給輪椅族YouTuber朴偉，兩人從交往到結婚都備受外界矚目，感情也被譽為佳話。近日個性溫和的宋枝恩吐露內心實話，表示曾經對老公感到不耐煩，這件日常小事也引起廣泛討論。

朴偉是韓國超有名氣YouTuber，擁有70萬訂閱，他與宋枝恩結婚後生活甜蜜，朴偉為了宋枝恩努力練習，今年8月還曬出自己使用改良物理治療用直力支撐機器後站起來的影片，當時朴偉問宋枝恩「妳會再次迷上我嗎？」宋枝恩親眼見到老公站起來的模樣，並從身後緊緊環抱住朴偉。

宋枝恩（左）在最新影片中坦承曾經對朴偉感到不耐煩。（翻攝自IG）

在最新影片當中，兩人被問到「曾經對對方感到不耐煩嗎？」宋枝恩竟然很坦白地回覆：「有」。但寵妻的朴偉卻回答：「沒有」，這讓宋枝恩非常震驚，結結巴巴地反問：「你沒有嗎？」更幽默對朴偉說：你應該知道什麼是不耐煩的感受吧？

朴偉說，宋枝恩對他照顧得無微不至，但宋枝恩本人卻吐槽：「我拒絕你3次，你還是一直問我的時候，我就會覺得：啊，幹嘛這樣啦」誠實的回答讓人覺得這對夫妻日常互動也很可愛。

朴偉於2014年的一樁墜樓事件造成半身不遂，因此成為輪椅族，但他仍未喪失自信，勇敢的面對自己的身體狀況，並積極復健。

