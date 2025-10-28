自由電子報
娛樂 最新消息

裝瞎蒙混 家寧體驗愛玉園刪文又發抓包3次

家寧無視Andy怒氣，繼續更新影片。（翻攝自臉書）家寧無視Andy怒氣，繼續更新影片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber家寧和前男友Andy分手後撕破臉鬧上法院，原本以為只有帳務問題，後來Andy怒發片指控家寧及妹妹張家芸夥同男星、公關集團、網軍對他進行毀滅式攻擊，讓他忍不住出面發聲：張家人根本想要處理我、毀掉我。Andy更警告家寧離他的家人、朋友、經紀人遠一點，停止騷擾、霸凌行為。家寧把這一切當作耳邊風，仍在YouTube頻道「秘月期POPOO」更新吃喝玩樂影片。今（28）網友抓包她發文之後又刪文再重發，這動作還重複多次。

家寧發文後刪文又重發，動作重複數次被網友抓包。（翻攝自臉書）家寧發文後刪文又重發，動作重複數次被網友抓包。（翻攝自臉書）

家寧在社群平台發文「跟著我一起走進張老闆的愛玉園。這片翠綠之中，藏著300顆愛玉樹的秘密」還表示自己是第一次親眼看見愛玉從樹上誕生過程，發現天然純粹最原來這麼有生命力。不過網友在留言區吐槽，家寧發文「刪除又重新發文」，還有人直指「你很勤勞欸，一直刪又重發，這是我第三次看到這篇」。

網友也在家寧發文下亂丟圖片，家寧發文目前得到86讚，不過網友亂發的梗圖讚數卻比家寧高出許多，目前讚數最高的是一堆鈔票，已獲得250讚，並持續增加中。

網友胡亂丟的鈔票梗圖獲得讚數比家寧發文本文還高。（翻攝自Threads）網友胡亂丟的鈔票梗圖獲得讚數比家寧發文本文還高。（翻攝自Threads）

