娛樂 最新消息

EVA神級陣容出手！《星與翼的悖論》夢幻聯動炸翻動漫圈

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本科幻動畫電影《星與翼的悖論》（AS ONE）改編SQUARE ENIX人氣街機遊戲，由日本人氣男團「JO1」成員白岩瑠姬首度擔任聲優，為片中立志成為音樂家的高中生主角「陽」獻聲，並親自創作與演唱電影主題曲《巡星》。

《星與翼的悖論》正式海報。（甲上提供）《星與翼的悖論》正式海報。（甲上提供）

這部融合動人音樂與機甲動作元素的跨時空科幻鉅作，被譽為「神級製作陣容夢幻聯動」，在日本上映消息公開後即登上社群熱搜，讓《新世紀福音戰士》、《鋼彈》系列粉絲們興奮熱烈回應：「角色設計太像EVA，原來真的是貞本老師」、「這組合根本超夢幻！」

《星與翼的悖論》是街機遊戲原作壯麗故事的前傳，電影描述懷抱音樂夢想卻對未來迷惘的高中生「陽」，某天腦中突然響起陌生的聲音，隨即被耀眼白光捲入異空間，意識與宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」產生共生連結。

導演靜野孔文透露音樂是本片關鍵元素，「對曾玩過街機遊戲原作的世代來說，將重溫懷舊與新發現的感動；對新觀眾而言，這是一場壯麗故事的開端。」他表示，希望讓遊戲玩家與新觀眾都能深深投入在這場跨越宇宙的冒險，「故事的核心是主角所奏的旋律，當他的歌聲穿越時空傳遞至巡星，遊戲中未揭示的謎團將逐步被揭曉。」

《星與翼的悖論》集結日本動畫界豪華製作團隊攜手打造。（甲上提供）《星與翼的悖論》集結日本動畫界豪華製作團隊攜手打造。（甲上提供）

曾負責《新世紀福音戰士》、《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》等多部人氣動畫角色設計的貞本義行分享久違參與劇場版動畫的喜悅：「這次與靜野導演初次合作，團隊嘗試許多全新挑戰，我相信會是一部在各方面都令人振奮的作品。」

聲演主角「陽」的白岩瑠姬表示，製作團隊在看過他個人創作歌曲《向日葵》的MV後主動邀約，「當時我人在海外巡演，便在飛機上寫詞、譜曲，緊湊的行程反而激發了創作靈感。」

他坦言第一次配音壓力不小，但在導演指導下逐漸掌握節奏，「雖然是初挑戰，但我想把角色的不安與勇氣都唱進歌裡。」《星與翼的悖論》將於11月21日在台上映。

