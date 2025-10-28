自由電子報
娛樂 日韓

熊出沒釀死傷 日本網紅不要命發瘋找熊自拍

今年日本已經有7人死於遭熊襲擊，逾百人受傷，畫面為熊隻在自衛隊出沒。（翻攝自X）今年日本已經有7人死於遭熊襲擊，逾百人受傷，畫面為熊隻在自衛隊出沒。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本近日頻頻爆發熊出沒釀人類死傷消息，沒想到，竟有一票不要命的網紅竟然瘋狂湧進熊出沒的區域，還打算和熊來個「可愛的自拍」，把專家嚇壞，趕緊傳授「保命4字訣」。

許多日本及外國網紅瘋狂往熊隻出沒頻繁的區域，打算開直播。（翻攝自X）許多日本及外國網紅瘋狂往熊隻出沒頻繁的區域，打算開直播。（翻攝自X）

今年日本已經有7人死於遭熊襲擊，逾百人受傷，創下近年新高。學者認為熊隻頻繁出沒的原因可能與橡實、山栗等主食減少產量，加上全球氣候暖化，讓熊隻延遲或者放棄冬眠，更主動接近人類棲息區域覓食。這代表著野生熊隻已慢慢逼近都市，未來更有可能闖入人類生活區域包含住宅、學校，屆時後果不堪設想。

日本民眾開車時遇見熊。（翻攝自X）日本民眾開車時遇見熊。（翻攝自X）

正當專家忙著防禦熊隻闖進人類生活區域，一票日本、外國網紅為了拍到「熊出沒」的畫面，刻意接近熊群，還有人非常誇張地開啟直播。日本專家呼籲，如果真的遇到熊，拜託不要傻傻地拍照、直播，切記「請勿奔跑」4字保命訣。專家表示，遇見熊的時候，請保持距離、慢慢後退離開現場，千萬不能奔跑，否則將激發熊隻追逐本能，可舉起雙手或用外套讓自己體型看起來變得高大，使用穩定音調大聲說話。真的來不及逃命，切記「趴下護住頭頸部位」，裝死等待熊隻離開並不是童話故事內容而已。

日本環境省更警告，網紅為流量無視安全「形同挑釁野生動物」，雖然滿足網紅捕捉畫面的企圖，卻是自己曝於生命危險之中。

