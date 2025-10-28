張信哲難忘溫哥華的美 當年唱進李宗盛的家內幕曝光

張信哲溫哥華開唱重溫海外錄音回憶。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲日前在加拿大溫哥華開唱，他提到與溫哥華的深厚緣分：「很多專輯都是在這裡錄製的，這裡是我第一次海外錄音的地方。」也回憶《信仰》專輯還是在音樂教父李宗盛溫哥華的家裡錄製，「那段時間每天看著他為了歌詞苦惱，現在回想起來特別懷念，也讓我發現溫哥華的美。」

張信哲比愛心向粉絲示愛。（潮水音樂提供）

張信哲「未來式Our Story」在溫哥華舉辦第101場，他開心表示：「雖然是第101場，但這是加拿大第一場，是新的開始。不管你是老朋友還是新朋友，我們都是最好的朋友。」唱完《做你的男人》後笑說：「我看到很多人都在比心，有伴的就互相比心，自己來的也沒關係，就對著我比心吧！」更豪氣喊：「儘管衝著我來！」

當張信哲唱到《愛就一個字》時，現場有歌迷當眾求婚成功，更起身接受滿場粉絲的祝福，歌王也化身「邱比特」助攻，嗨喊：「那就親一個吧！」全場尖叫聲不斷。結束溫哥華的演唱會，張信哲接著要在多倫多演出，之後將巡演移師歐洲，前進倫敦與巴黎開唱。

