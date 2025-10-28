2025全球最愛韓演員TOP 10 IU、李鍾碩情侶檔雙雙入圍

2025韓流白皮書出爐，公布全球最受歡迎的10大韓國演員。（左起）金秀賢、車銀優、宋慧喬、IU。（本報合成圖，資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「2025韓流白皮書」出爐，這份韓國文化產業振興院公布的榜單透露出全球對韓國演員的喜愛程度，是一份極具公信力的調查報告，今年的TOP 10當中明顯男多於女，且是真實的演技之戰，快跟著《自由時報》娛樂頻道看看你心目中的男神、女神有沒有上榜吧！

網友笑稱，車銀優的臉應該被國家保護。（資料照，friDay影音提供）

【第10名】車銀優

27歲的車銀優素有「臉蛋天才」、「漫改劇男神」美稱，俊美的容貌也讓他獲得不少粉絲的心。先前出演《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《Island》、《犬系戀人》等許多翻拍網漫改編的漫改劇作品，證明他果然就像漫畫當中帥氣無比的男主角。去年車銀優在作品《美好世界》變身，展現截然不同的深沉演技！接下來，車銀優也確定與朴恩斌搭檔演出Netflix新作《The Wonder Fools》，戲裡車銀優飾演「李運政」是一名擁有很多秘密的人物，該劇預計明年公開。

IU以韓劇《苦盡柑來遇見你》獲首爾國際電視節最佳女主角獎。（翻攝自YouTube）

【第9名】「IU」李知恩

31歲IU李知恩每年出演韓劇作品都是爆款劇，今年演出的《苦盡柑來遇見你》更成為討論度超高的夯劇，更也該劇角色入圍第61界百想藝術大賞「女子最優秀演技賞」最後不敵金泰梨失之交臂。不過近期IU仍以該劇獲得「首爾國際電視節最佳女主角獎」扳回一城。曾出演《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等作品。IU最新作確定出演《21世紀大君夫人》飾演女主角「成熙珠」為商界排名第一的財閥家族的老二成熙珠，將與邊佑錫共譜世紀愛戀，預計2026年上線。

馬東石是正宗韓國硬漢，以《犯罪都市》系列攢足人氣，榮登最活躍電影明星冠軍。（翻攝自Naver）

【第8名】馬東石

53的歲馬東石雖然不走俊男路線，但卻是大名鼎鼎韓國硬漢。他在眾多影劇作品都展現極具強大男性魅力，包括像是電影《屍速列車》、《犯罪都市》系列、《與神同行》系列、《永恆族》、《烏有之地》等動作戲。電視劇部分則出演《壞傢伙們》、《超感8人組》、《38師機動隊》等作品，這次電視劇新作是睽違9年回歸，馬東石在最新作《十二使徒》飾演十二生肖裡的「老虎」，是十二天使裡的隊長「泰山」，以泰山為首引領英雄們，天使們為了守護人類，和被神仙們討厭的惡鬼之王阿修羅，還有其它惡鬼們進行殊死決鬥。

全智賢《暴風圈》台詞疑醜化中國，慘遭網友撻伐。（翻攝自X）

【第7名】全智賢

2001年以《我的野蠻女友》打開知名度的全智賢，在不斷淬煉之下，演技直接竄升成影視圈女帝。41歲的她從2015年開始就未曾拍過電影，電視劇方面也是很久才回歸，不過只要回歸，就是絕讚佳作。2013年開始全智賢陸續出演了《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《屍戰朝鮮：雅信傳》、《智異山》、《暴風圈》等作，搭檔的也都是頂級男神，包括金秀賢、李敏鎬、朱智勳、姜棟元等演技派男神，未來有2部新作，包括喪屍片《群體》，以及搭檔池昌旭主演的電視劇《人類X九尾狐》。

玄彬今年與台灣粉絲共度白色情人節。（資料照，記者王文麟攝）



【第6名】玄彬

41歲的玄彬今年訪台數次，年初他來台灣的時候連台北101董事長賈永婕都難掩少女心，開心合照。

賈永婕（左）分享與玄彬的互動，讓老公吃醋。（翻攝自臉書）

玄彬上一部電視劇作品是2019年夯劇《愛的迫降》，與女神孫藝真結婚後，目前還未回歸小螢幕。大銀幕則佳作連連，《機密同盟2》、《火線交涉》、《哈爾濱》都有玄彬的身影，因此各界都相當期待看到玄彬回歸電視劇。玄彬最新作《韓國製造》角色與故事發展也相當神秘，他在劇中將飾演一名對財富、權力都有極大野心的人物「白基泰（音譯）」，預告著玄彬將以破格形象還有截然不同面貌回歸電視劇，讓各界相當期待看到玄彬的嶄新面貌。

李鍾碩在《瑞草洞》飾演才華洋溢卻身心俱疲的資深律師安宙恆。（資料照，Disney+提供）

【第5名】李鍾碩

李鍾碩近期主演律政劇《瑞草洞》才剛播出大結局，觀眾也很推薦他的上一部電視劇《黑話律師》！韓劇男神李鍾碩從出道以來，每部作品都話題性十足，從《學校2013》 、《聽見你的聲音》 、《愛在異鄉》、 《皮諾丘》、 《W－兩個世界》、 《當你沉睡時》 展現多樣百變樣貌。李鍾碩下一部最新作，確定演出《再婚皇后》男主角「海因里」，該劇預計將在2026年於Disney+重磅首播。

金秀賢出道18年，近期雖未有作品，持續在多項榜單展現人氣不墜。（翻攝自網路）

【第4名】金秀賢

37歲的金秀賢今年3月雖然與已故女星金賽綸鬧出桃色風波，讓2025年的他星途陷入困境，不過，他過去演出的熱播劇包括《夢想起飛Dream High》、《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》都創下現象級話題與佳績。去年以《淚之女王》重磅回歸的他，同樣締造佳績，戲裡他和金智媛的浪漫橋段都讓觀眾身邊冒出粉紅泡泡，更創下眾多收視紀錄，讓他攀上演藝事業巔峰。金秀賢與金賽綸的爭議事件重創他的演藝之途，新劇《山寨人生》原定今年在Disney+上線，目前官方宣布「無限期延播」。

《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬叛逆再升級，展現精湛演技。（資料照，記者王文麟攝）

【第3名】宋慧喬

43歲的宋慧喬真的讓人覺得神奇，屢屢突破演技框架的她，曾經是浪漫韓劇女王，作品包括《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《那年冬天風在吹》、《太陽的後裔》、《男朋友》、《現正分手中》等。2023年宋慧喬形象大轉變挑戰演出復仇劇《黑暗榮耀》系列，再攀事業巔峰，今年初則演出恐怖電影鉅作《黑祭司2：闇黑修女》大受好評。緊接著宋慧喬再度回歸電視劇，搭檔孔劉拍攝最新韓劇《慢慢地，強烈地》，非常令人期待。

孔劉（右）、徐玄振新劇《一箱情緣》演契約夫妻。（資料照，Netflix提供）

【第2名】孔劉

歡呼吧，孔太太們！45歲男神孔劉去年末才以最新劇《一箱情緣》回歸，這也是他繼2016年現象級夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》後，睽違7年演出愛情劇，先前主演了《永生戰》、《魷魚遊戲》、《寧靜海》等硬派作品，在《一箱情緣》中孔劉再次展現讓人融化的柔情，同時更混入許多嶄新元素。孔劉未來最新作確定出演《慢慢地，強烈地》，飾演「東九」一角，與宋慧喬是「青梅竹馬」，許多粉絲都瘋狂敲碗希望這部作品能在Netflix快點播出。

李敏鎬主演《全知讀者視角》，好評連連。（翻攝自X）

【第1名】 李敏鎬

登登登，恭喜男神李敏鎬拿下第1名！38歲的李敏鎬過往演出眾多熱門韓劇，包括《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等，讓李敏鎬站穩亞洲男神之位。李敏鎬上一部作品是2020年的《The King：永遠的君主》，站穩亞洲男神後出發國際，拍攝國際性影集《柏青哥》系列，緊接今年演出新劇《問問星星吧》回歸，也主演了大螢幕作品《全知讀者視角》，韓國演員第1名自是實至名歸。

