43歲張棟樑回來了 超凍齡模樣曝光根本沒變

張棟樑正忙著巡演。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕微笑王子張棟樑出道21年首攻高流開唱，巡演以「第二十一個故事」為名，象徵他用音樂寫下人生新篇章。他說：「舞台是我的日記本，每一首歌都是寫給時光的情書。」這場演出不僅是與歌迷的重逢，更像是一場關於時間、成長與陪伴的音樂儀式。

張棟樑唱紅《北極星的眼淚》、《當你孤單你會想起誰》、《王子》等時代金曲，還有《無傷大雅》、《不召之臣》等近期創作，從「微笑王子」進化為「音樂生活家」，將以代表21年心路詩篇的《樑式情歌》，用沉靜卻有力量的聲音，帶領觀眾穿越記憶與當下，感受音樂歲月的溫度。

張棟樑維持凍齡樣貌。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

首次在高雄舉辦個唱，張棟樑興奮表示：「相信很多經典歌曲留在歌迷的心中，所以很期待明年1月10日的到來，想在現場透過音樂跟大家一起回憶這些歌曲，一起把故事說一遍！希望現場成為大型KTV，一起大合唱，尤其是我自己主演偶像劇《微笑PASTA》主題曲《北極星的眼淚》，到時就把麥克風交給大家！」

他透露巡演每場都會安排「城市限定曲」當彩蛋，「高雄也不例外！我已經在構思哪一首歌適合代表我在這裡的感受，希望能用這首歌與高雄觀眾產生最真摯的共鳴，留下屬於這座城市與我的記憶。」

張棟樑宣布在高雄開唱。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

張棟樑對高雄的「熱情」印象深刻，他笑說：「最大的記憶點就是歌迷跟太陽一樣熱情！」回想過去南下宣傳，他表示：「每次到高雄都能感受到滿滿能量，天氣很熱、陽光也很猛，但歌迷的熱情更勝溫度！」期待趁這次重返高雄，好好感受這座城市的溫度。

目前張棟樑正於亞洲巡演，提及備戰狀態，43歲的他超級凍齡，他笑說：「其實我一直都處在備戰狀態！」平時保持跑步、運動習慣，「早上一定會先吃兩顆水煮蛋開啟一天。」簡單的日常成為他站上舞台、全力開唱的秘密武器。高雄場門票將於11月7日晚上6點於KKTIX正式啟售。

