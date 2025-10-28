自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台劇男神壓力爆表失眠 進深山「沒洗澡、沒訊號」斷聯一週

程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會。（記者王文麟攝）程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊今（28日）與李沐、程予希、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會，他在劇中飾演「暴雨殺人魔」，預告中冷血狠勁十足，但角色其實藏著悲慘童年，讓他拍完一度情緒沉重。曾敬驊坦言，連續拍完《我家的事》、《大濛》和這部劇後，整個人幾乎沒時間「下戲」，身心耗損嚴重，「確實每個人都會有壓力，會影響到睡眠」。

曾敬驊在劇中飾演「暴雨殺人魔」，預告中冷血狠勁十足。（記者王文麟攝）曾敬驊在劇中飾演「暴雨殺人魔」，預告中冷血狠勁十足。（記者王文麟攝）

曾敬驊提到，為了找回平衡、調整狀態，最近迷上「上山睡覺」，會直接到海拔兩、三千公尺的山上野宿，「我都不帶帳篷，就睡在大自然裡」，曾敬驊說自己每次一待就是一個禮拜，不僅沒手機、沒網路、也沒洗澡，糧食靠燕麥果腹，完全與外界隔絕。

曾敬驊過去長期睡不好、容易焦慮，但開始接觸野營後睡眠品質明顯改善。（記者王文麟攝）曾敬驊過去長期睡不好、容易焦慮，但開始接觸野營後睡眠品質明顯改善。（記者王文麟攝）

曾敬驊分享，過去長期睡不好、容易焦慮，但開始接觸野營後睡眠品質明顯改善，「一開始會怕蟲，但到高一點的地方就沒事」，還笑說途中遇過蛇，「但同行的朋友很專業，不用擔心被咬或遇到熊」。

曾敬驊認為，是角色帶領他走進山林，「以前拍完不知道怎麼消化角色，會往負面地方想」，現在學會用自然的方式沈澱自己，也大方推薦，「真的推薦大家去大自然走走，心會靜下來很多」。

曾敬驊（左）與李沐再度攜手演出，更首度飾演情侶。（記者王文麟攝）曾敬驊（左）與李沐再度攜手演出，更首度飾演情侶。（記者王文麟攝）

曾敬驊劇中飾演的李壬曜被稱作「暴雨殺人魔」，他的童年在恐懼與暴力中成長，並遭遇了校園欺凌。直到後來在學校的天臺上遇到由李沐飾演跳芭蕾舞的女孩江曉彤。曾敬驊與李沐再度攜手演出，更是兩人首度飾演情侶。

李沐分享兩人的合作印象。（記者王文麟攝）李沐分享兩人的合作印象。（記者王文麟攝）

李沐分享兩人的合作印象，笑說：「我們兩個人這次飾演的角色都和以往不太一樣，在拍攝的過程裡感受到這些年的歷練與成長，覺得非常有魅力。」曾敬驊則回憶起兩人年輕時的學習經歷：「我想起我們20歲左右一起上的表演課，各自第一次自我介紹時的神情，想把那樣子的青澀感稍微加在這兩個角色上。」

曾敬驊、李沐分享當時拍攝天臺場景的點滴。（記者王文麟攝）曾敬驊、李沐分享當時拍攝天臺場景的點滴。（記者王文麟攝）

談到拍攝印象最深刻的天臺場景，曾敬驊笑著說那幾天寒流來襲，氣溫低到說話都會吐霧氣，「除了必須控制身體顫抖，我們還要在開機前先含冰塊，避免吐出的白霧和背景陽光衝突。」李沐也補充：「那一天是曉彤壓力特別大的一天，但生活裡突然出現了這一個看起來很悶卻在不知不覺中接住曉彤情緒的人，她還沒察覺的時候，其實就已經心動了。我們雖然在天臺上應該很浪漫，但其實腦袋裡都在想著『加油！一定要克服天氣！』有好幾場戲我們兩個人都控制不住鼻涕，看到對方流鼻涕有幾次差點要笑場。」

曾敬驊回憶當時拍攝印象最深刻的天臺場景。（記者王文麟攝）曾敬驊回憶當時拍攝印象最深刻的天臺場景。（記者王文麟攝）

提到影集中壬曜、曉彤與芸蓁三位角色錯綜的情感關係，曾敬驊以詩意的語氣說：「這三個角色分別像是溫暖的晨光、夕陽的餘暉、沈寂的黑夜，各自有著交替的瞬間，卻也偶然會有下起雨的時候。」李沐則幽默回應：「三人行必有我師焉，三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。」程予希也回應：「我們三個人的關係非常微妙，亦敵亦友，同時又像一面鏡子，照映出彼此嚮往的樣子，但當越靠近又照映出更多被黑暗慾望吞噬的一面而無法自拔。」

程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會。（記者王文麟攝）程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會。（記者王文麟攝）

正式預告於上週21日釋出後，立即引發網友熱烈討論與猜測。李沐觀察到：「大家感覺都對曾敬驊這次不一樣的形象相當好奇，我也跟觀眾一樣，很期待看到他飾演的李壬曜！」曾敬驊也表示：「觀眾對劇情人物的轉折產生許多好奇心，讓我也迫不及待想看到成品。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中