娛樂 日韓

柳真爆「女演員口臭像下水道」！一句話粉絲炸鍋

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星柳真、奇太映結婚10多年，共同經營YT頻道，兩人日前透過影片分享「二選一」平衡遊戲，其中柳真提到有名女演員「口中散發惡臭，如下水道味」，引發網友熱議。

柳真（右）爆料一名女演員口氣不佳。（翻攝自YouTube）柳真（右）爆料一名女演員口氣不佳。（翻攝自YouTube）

二選一平衡遊戲中，柳真選擇「無法接受嘴巴有下水道味道的演員」，她表示「要和對方演員對話，配合默契，怎麼可能忍住呼吸演戲呢？像是對方如果說台詞時，鏡頭也會拍到我，如果我當時憋氣，表情都會很明顯」。

柳真（右）稱有女演員嘴裡飄出下水道味。（翻攝自YouTube）柳真（右）稱有女演員嘴裡飄出下水道味。（翻攝自YouTube）

不過奇太映則緩頰說，如果一個人腸胃不舒服，有可能是因為健康問題導致口臭，對此還能理解，而他選擇「一直忘記台詞的演員」，表示有時忘記台詞是可以理解，一時緊張就很容易會這樣，「只是如果忘得太誇張，不生氣也很難」。

不少看到柳真和奇太映玩平衡遊戲的粉絲紛紛表示，「這對夫妻真的什麼都能聊，給人正能量」、「雖然有時爭吵，但話中透露愛意」、「結婚14年的模範夫妻果然不一樣」。

此外，柳真最近主演熱播劇《第一夫人》，奇太映則在KBS2《新品上市便利餐廳》展現熟練的料理手藝和育兒技術，被粉絲戲稱是「奇大嬸」。

