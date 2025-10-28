國際級陣容打造全台最強影城！大巨蛋秀泰影城今盛大開幕

〔記者許世穎／台北報導〕位於台北大巨蛋的「大巨蛋秀泰影城」今（28）日開幕剪綵，為影迷揭開全新娛樂篇章，政商、影視等各界菁英皆出席共襄盛舉，一同見證娛樂新地標正式登場。

大巨蛋秀泰影城於今日盛大開幕，遠雄巨蛋總經理李柏熹（左起）、CJ 4DPlex 首席執行長Donald Silvio Savant、秀泰影城總經理廖偉翔、秀泰影城董事長廖偉銘、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、杜比實驗室內容與行業合作總監柯永德、觀光傳播局副局長蕭君杰一同剪綵。（秀泰影城提供）

影城匯聚世界頂尖陣容，不僅結合絕美空間設計與全台最多7間特殊影廳，更特別邀請韓國電影配樂大師—崔太永操刀所有影廳調音，與CJ 4DPLEX北美首席執行長Donald Silvio Savant、杜比實驗室內容與行業合作總監柯永德（Alex Or）皆親自來台響應盛會，為自家SCREENX、ULTRA 4DX與杜比視界+全景聲影廳助陣。

請繼續往下閱讀...

大巨蛋秀泰影城由國際級陣容打造，為影迷揭開全新娛樂篇章。（秀泰影城提供）

此外，人氣酒吧BAR MOOD進駐影城打造多款台味特調，今晚更邀約人氣DJ舉辦KPOP金曲派對，透過豐富跨界元素交織，賦予影城更加多元的潮流想像。

文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳致詞時表示，大巨蛋秀泰影城代表台灣影視產業邁向更高層次的創新與國際接軌，象徵文化創意與科技能量的融合，更凝聚了台灣影視產業的夢想與力量，成為文化自信與創意能量的最佳展現。

作為場地方代表，遠雄巨蛋總經理李柏熹亦強調，台北大巨蛋園區與秀泰影城的合作，將打造台北市最具國際水準的娛樂生活圈，帶動信義東區新的人潮與經濟活力。

此外，CJ 4DPLEX北美首席執行長Donald Silvio Savant亦特別來台，作為以SCREENX與ULTRA 4DX聞名全球的影廳技術領導品牌，與秀泰集團長期緊密合作，Savant表示，台灣觀眾對影像體驗的熱情令人印象深刻，期待透過大巨蛋秀泰影城，將最先進的沉浸式觀影科技帶給更多熱愛電影的消費者。

秀泰集團董事長廖偉銘則自信分享，這不僅是集團旗下最頂級的旗艦據點，特殊影廳數更是全台之冠，結合時尚美學與科技創新，造就台灣前所未見的嶄新概念影城，未來集團亦將持續秉持「以觀眾為核心」的精神，為消費者帶來更多元、更豐富的娛樂體驗。

秀泰影城集結國際級大師陣容，特別邀請韓國知名聲音指導、曾為電影《寄生上流》操刀的崔太永負責全影城調音，他以細膩聲場與立體定位見長，結合全影城採用的Harman音響系統，讓每一個影廳都具備國際級的沉浸聲學體驗。

絕美室內空間則由位於泰國的新銳設計鬼才Judy（Savoir Design Studio）操刀，以溫潤材質、光影層次與精品級工藝美學，營造充滿未來感的潮流質感氛圍。集團與杜比合作推出台灣首座杜比視界+全景聲影廳、攜手CJ集團打造台北市最大SCREENX影廳與全台首創ULTRA 4DX影廳，以及採用芬蘭設計大師Yrjö Kukkapuro所創作的REMMI CHAIR打造的REMMI影廳，四大特殊廳共同為觀眾帶來極致觀影體驗。

大巨蛋秀泰影城REMMI影廳採用芬蘭設計大師Yrjö Kukkapuro所創作的REMMI CHAIR，為觀眾帶來極致觀影體驗。（秀泰影城提供）

大巨蛋秀泰影城與多次入選亞洲50大亞洲最佳酒吧的BAR MOOD合作，將國際級調酒文化引進影城，推出三款台灣味特調，包含以威士忌為基底並加入東方美人茶風味的「東方餘韻」、結合威士忌與桂花及山楂的「桂月方華」、將茉莉花茶、菊花與紫蘇元素注入琴酒的「茉莉幻夢」，為觀影體驗增添微醺快感。

售票大廳更設置DJ表演台，讓觀眾在等待入場時能與朋友享受音樂節奏，今晚開幕首夜更安排韓流金曲派對，為午夜搶先全台首播的《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》暖身，邀請消費者前往體驗影城派對。

秀泰影城「REMMI影廳」與部分影城空間內自11月1日起，選用Jo Malone London經典香氛陳設，以經典擴香打造沉浸式香氛體驗感，讓優雅清新的香氣瀰漫於影廳空間，營造專屬於冬日的舒適與優雅，提供觀影者在影視與香氣交織之間，感受英倫風格的奢華體驗，未來亦將不定期陳列品牌經典香氛，持續為空間注入創新與變化，讓觀影體驗超越視覺與聽覺的享受。

即日起至12月25日，凡至秀泰影城指定影廳觀影，即可獲得Jo Malone London全新放玩派對香氛體驗券乙份。持券於活動期間回櫃體驗試香，可享「經典香氣體驗組」乙份；任一消費再享「經典香水 9ml」乙份。數量有限，贈完即止。品牌保有活動更改與解釋之權利。一同感受Jo Malone London在年末聖誕的歡騰氣息，透過香氛開啟英倫派對體驗，讓節慶時刻更添優雅與驚喜。

為讓消費者享有更便利、不受打擾的觀影體驗，影城導入智慧自動化系統，全場域共設有31座自動售票機，可同時完成購票、取票與點餐，讓觀眾不需排隊即可輕鬆完成所有流程，餐點製作完成後，系統會自動於螢幕顯示取餐號碼，觀眾依提示至櫃檯領取即可，節省等待時間。入場亦採用自助掃描，快速辨識入場資格，讓整體流程更加流暢，實現數位化與無接觸的全新服務模式。同時，與中國信託共同發行之秀泰聯名卡，持續提供平日購票六折、特殊影廳七五折優惠，讓消費者聰明看電影不傷荷包。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法