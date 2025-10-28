權志龍領軍2025 MAMA頒獎！HBO Max全球同步直播

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025 MAMA AWARDS將於11月28日、29日在香港啟德主場館舉行，今年陣容超強，包括「GD」權志龍、IVE、aespa、i-dle等眾星雲集；串流平台HBO Max今（28）宣布將全程直播該年度盛事，造福韓娛粉絲。

人氣男團TOMORROW X TOGETHER。（翻攝自官方X）

2025 MAMA AWARDS由CJ ENM和Media Asia Entertainment Limited共同舉辦，全球第一的K-POP頒獎典禮將圍繞著HEAR MY ROAR: UH-HEUNG展開，靈感來自於象徵韓國力量與精神的老虎。今年旨在慶祝真實的自我表達和超越界限的音樂力量，團結來自不同文化和地區的粉絲。

i-dle登上首日MAMA舞台。（翻攝自官方X）

為期兩日的現場轉播盛典將邀請K-POP界最知名的巨星，像是11月28日的ENHYPEN、BABYMONSTER、i-dle、「SJ」Super Junior，和即將出道的團體ALPHA DRIVE ONE。

GD將於第二天MAMA登場。（翻攝自官方X）

11月29日則有CORTIS、IDID、STRAY KIDS、GD等精彩陣容，粉絲除了欣賞精彩表演，還能鎖定頒獎典禮，見證支持的偶像或團體贏得重要獎項。

