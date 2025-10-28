自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

權志龍領軍2025 MAMA頒獎！HBO Max全球同步直播

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025 MAMA AWARDS將於11月28日、29日在香港啟德主場館舉行，今年陣容超強，包括「GD」權志龍、IVE、aespa、i-dle等眾星雲集；串流平台HBO Max今（28）宣布將全程直播該年度盛事，造福韓娛粉絲。

人氣男團TOMORROW X TOGETHER。（翻攝自官方X）人氣男團TOMORROW X TOGETHER。（翻攝自官方X）

2025 MAMA AWARDS由CJ ENM和Media Asia Entertainment Limited共同舉辦，全球第一的K-POP頒獎典禮將圍繞著HEAR MY ROAR: UH-HEUNG展開，靈感來自於象徵韓國力量與精神的老虎。今年旨在慶祝真實的自我表達和超越界限的音樂力量，團結來自不同文化和地區的粉絲。

i-dle登上首日MAMA舞台。（翻攝自官方X）i-dle登上首日MAMA舞台。（翻攝自官方X）

為期兩日的現場轉播盛典將邀請K-POP界最知名的巨星，像是11月28日的ENHYPEN、BABYMONSTER、i-dle、「SJ」Super Junior，和即將出道的團體ALPHA DRIVE ONE。

GD將於第二天MAMA登場。（翻攝自官方X）GD將於第二天MAMA登場。（翻攝自官方X）

11月29日則有CORTIS、IDID、STRAY KIDS、GD等精彩陣容，粉絲除了欣賞精彩表演，還能鎖定頒獎典禮，見證支持的偶像或團體贏得重要獎項。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中