缺席錄影挨轟！峮峮鬆口曝心聲 王仁甫為一事甩肉8kg

王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、孫協志今日出席《飢餓遊戲》九週年記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮今（28）日出席《飢餓遊戲》九週年記者會，日前他們剛到馬祖錄完九週年特別企劃，紛紛直呼累慘。還說來賓炎亞綸這次去累到說不出話、妝髮全毀。

炎亞綸是許孟哲（圖）老闆。（記者潘少棠攝）

炎亞綸是蔡黃汝（圖）老闆。（記者潘少棠攝）

炎亞綸是蔡黃汝、許孟哲老闆，這次他跟著參與9周年活動，與大家一起跑完嚴峻的地形，最後累倒在地，妝髮全部都毀。峮峮更笑說自己在某個關卡，遇到炎亞綸跟蔡黃汝，「我跟他們打招呼，炎亞綸完全說不出話了」，眾人也笑說明年這時間應該很多人會拒接通告電話。

峮峮前陣子因颱風雨行程關係缺席《飢餓遊戲》錄影。（記者潘少棠攝）

峮峮前陣子因颱風雨行程關係缺席《飢餓遊戲》錄影，遭網友轟乾脆退出、離職等，峮峮則說今年是剛好錄影跟球賽時間有重疊到，當時缺席被罵坦言一開始有些走心，後來事情太忙就沒再去看網友留言，時間卡到她也是很無奈。

王仁甫備戰馬拉松，4個多月瘦了8公斤。（記者潘少棠攝）

而王仁甫這陣子備戰馬拉松，4個多月來瘦了8公斤，「沒有錢買輕量化配備，就決定輕量化自己，後面也發現，如果想要跑步輕鬆就降輕體重最快，也說老婆季芹會在終點等著他。

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚。（記者潘少棠攝）

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚，被問及婚禮規劃，孫協志說已經有想法，但還沒確切著手，可能會在明年，但不管是婚禮還是生子小倆口都打算隨緣。

