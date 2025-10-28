自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

缺席錄影挨轟！峮峮鬆口曝心聲 王仁甫為一事甩肉8kg

王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、孫協志今日出席《飢餓遊戲》九週年記者會。（記者潘少棠攝）王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、孫協志今日出席《飢餓遊戲》九週年記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮今（28）日出席《飢餓遊戲》九週年記者會，日前他們剛到馬祖錄完九週年特別企劃，紛紛直呼累慘。還說來賓炎亞綸這次去累到說不出話、妝髮全毀。

炎亞綸是許孟哲（圖）老闆。（記者潘少棠攝）炎亞綸是許孟哲（圖）老闆。（記者潘少棠攝）

炎亞綸是蔡黃汝（圖）老闆。（記者潘少棠攝）炎亞綸是蔡黃汝（圖）老闆。（記者潘少棠攝）

炎亞綸是蔡黃汝、許孟哲老闆，這次他跟著參與9周年活動，與大家一起跑完嚴峻的地形，最後累倒在地，妝髮全部都毀。峮峮更笑說自己在某個關卡，遇到炎亞綸跟蔡黃汝，「我跟他們打招呼，炎亞綸完全說不出話了」，眾人也笑說明年這時間應該很多人會拒接通告電話。

峮峮前陣子因颱風雨行程關係缺席《飢餓遊戲》錄影。（記者潘少棠攝）峮峮前陣子因颱風雨行程關係缺席《飢餓遊戲》錄影。（記者潘少棠攝）

峮峮前陣子因颱風雨行程關係缺席《飢餓遊戲》錄影，遭網友轟乾脆退出、離職等，峮峮則說今年是剛好錄影跟球賽時間有重疊到，當時缺席被罵坦言一開始有些走心，後來事情太忙就沒再去看網友留言，時間卡到她也是很無奈。

王仁甫備戰馬拉松，4個多月瘦了8公斤。（記者潘少棠攝）王仁甫備戰馬拉松，4個多月瘦了8公斤。（記者潘少棠攝）

而王仁甫這陣子備戰馬拉松，4個多月來瘦了8公斤，「沒有錢買輕量化配備，就決定輕量化自己，後面也發現，如果想要跑步輕鬆就降輕體重最快，也說老婆季芹會在終點等著他。

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚。（記者潘少棠攝）孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚。（記者潘少棠攝）

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚，被問及婚禮規劃，孫協志說已經有想法，但還沒確切著手，可能會在明年，但不管是婚禮還是生子小倆口都打算隨緣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中